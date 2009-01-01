Новые задачи и вызовы. Политолог рассказала, какие проблемы ждут Путина в 2018-м

Кремль пытается отсрочить решение вопросов межнациональной политики и преодоления сырьевой экономики.

Олеся Яхно-Белковская Главред

Несмотря на то, что рейтинг президента РФне растет — это не является проблемой для его переизбрания на пост в 2018 году.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Проблема в том, с какой идеей он пойдет на выборы, в чем будет заключаться суть его кампании. В этом смысле мы действительно можем предположить, что эта кампания будет строиться не на позитивах, а на негативах (имею в виду агрессивную риторику войны)",— говорит политический эксперт.

"Владимир Путин, став президентом в результате досрочного завершения полномочий Бориса Ельцина, действительно, на тот момент нос положительные месседжи для страны. Это, например, преодоление сепаратистских настроений, построение государственного капитализма. И в первой половине 2000-х Путин воспринимался разными слоями российского общества, действительно, как лидер. А все те задачи, которые он ставил в начале своих двух первых сроков президентства до 2008 года, он выполнил", — подчеркнула политолог.

"Дальше общество ждало от лидера — то ли от Медведева в 2008 году, то ли от Путина в 2012-м — даже не решения, а постановки новых задач и определение вызовов, стоящих перед РФ в XXI веке. Недаром, когда Медведев стал президентом, звучала тема модернизации. Другое дело, что она ничем не закончилась — она ​​была только в виде разговоров", — заметила эксперт.

Она напомнила, что в 2011-2012 годах, когда проходили митинги на Болотной площади и площади Сахарова, был сформулирован запрос российского общества на модернизацию, в первую очередь, экономики: "Российские руководители частично пошли навстречу: был возвращен ряд политических свобод, избрание губернаторов, но через президентский "фильтр", также были определенные уступки по участию партий в выборах, но глобально никакие новые задачи не были озвучены".

"Общество критически отнеслось к самой технологии "политического переодевания" между Медведевым и Путиным. И дальше стало очевидно, что никакие новые задачи, а это, в первую очередь, построение современной экономики, российские власти не озвучивают, — подчеркнула Яхно-Белковская. — Кремль пытается отсрочить решение таких вопросов, как межнациональная политика, преодоление сырьевой экономики и т.д., переключив внимание российского общества на тему вроде "внешних угроз".

"Поэтому, если вернуться к избирательной кампании, важно, под каким лозунгом она будет проходить. То ли это будет стандартная тема безопасности граждан, учитывая недавние теракты в метро в Петербурге, то ли это будет вопрос "внешних врагов" — кардинально это не изменит ситуацию, потому что озвучивания адекватных, а не пропагандистских вызовов, стоящих перед Россией в XXI веке, все равно не будет", — считает политолог.

"На мой взгляд, конкуренция формата предвыборной кампании будет между радикально настроенной и более умеренной частями элит. И то же убийство Бориса Немцова я воспринимаю как своего рода шаг, который был осуществлен с целью необратимости усиления радикальной позиции внутри российской элиты. Условно говоря, одна часть элит, которая надеялась, что санкции и война— это ненадолго, могла выступать за то, чтобы Россия начала мириться с Западом и сделала определенные шаги назад от той политики, которую она проводит с 2014 года. Другая часть элит, наоборот, могла считать, что надо идти до конца, никаких уступок, а любое переломное событие может сделать необратимыми шаги в направлении умеренной позиции", — подчеркнула эксперт.

"Возможно, и на выборах в 2018 году глобально будет конкуренция между теми, кто считает, что Россия должна идти на определенные уступки (т.к. санкций убивают российскую экономику, и вариант изоляционизма, который кое-кто в России называет якобы "перспективным", — это тупик), и частью, которая будет считать, что все правильно, и России все же удастся "гибридизировать" Европу, достичь развала ЕС, пересмотреть последствия "холодной войны", в которой она проиграла, распад Советского Союза и, таким образом, реализовать вариант "Ялты-2", — подытожила Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог назвала проблему Путина, который стал "жертвой пропаганды".

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