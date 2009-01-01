Новые задержания в Крыму: запугивания и предупреждения

Правозащитники предполагают, что подобные административные дела и приговоры — это еще не конец истории.

Эмиль Курбединов Facebook.com

Утро 26 января в Крыму началось с задержаний и обысков. Оккупационные власти на полуострове перешли от запугивания активистов к арестам их адвокатов. Обвинить в экстремизме решили Эмиля Курбединова, защитника нескольких крымских "заложников", таких как Ахтем Чийгоз, Николай Семена, фигуранты дела Хизб ут-Тахрир и "крымских диверсантов".

Активная позиция Сейрана Салиева

Ранним утром адвокат Эмиль Курбединов узнал об обысках в доме Сейрана Салиева в Бахчисарае. Салиев — это тот гражданский активист, который 12 мая 2016 года объявил по громкоговорителю мечети об обысках в домах крымских татар. В тот день ФСБ РФ задержала члена Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и нескольких человек по делу Хизб ут-Тахрир. Позже Салиев за свой "проступок" был оштрафован на сумму в размере 20 тысяч рублей.

Сейран Салиев

"Сейран Салиев ездил практически на все обыски в Крыму, — пишет в соцсети директор крымскотатарского детского центра Elif Лутфие Зудиева. — Его мудрая мама, он и его супруга Мумине были на многих судебных заседаниях по делам о так называемом "терроризме" и "экстремизме". Несмотря на скромный достаток, они успевали жертвовать финансово семьям заключенных и ушедших из мира этого. И то, что сегодня происходит, — это не "из-за буквалистских идеологий", а из-за неравнодушия, из-за того, что не уехали и не подчинились. Не замолчали. Такие люди "системе" не нужны. Нужны манкурты, забывшие свое прошлое и бездумно прожигающие свое время и деньги, в то время как решается судьба народа. Нужны скованные страхом люди, стукачи, которые ради того, чтобы "жить и растить розы в Крыму", сдадут даже близких. И каждый сам решает, кем ему быть в этой ситуации".

Весть о возможном задержании разнеслась быстро — к дому Салиева пришло несколько десятков людей. Соседи говорят, что силовики дежурили во дворе еще с вечера накануне. Но в двери позвонили только в семь утра 26 января. Жена активиста говорит: "Я все сразу поняла. В такое время в гости никто не ходит".

Надо сказать, что сегодня общение с внешним миром крымских активистов может происходить только через социальные сети.

"Надо супругу Сейрана — Мумине вывести оттуда, — пишет в следующем своем посте Лутфие Зудиева. — Она недавно вышла из больницы. Попала с угрозой прерывания беременности и кровотечением. Лежала почти месяц. Человек, который переживал и болел душой за каждого! И муж, и мать их были в авангарде всех событий. Возле их подъезда должен весь Бахчисарай сейчас стоять".

"Мы несколько раз просили, чтобы они вывели Мумине, но в ответ, кроме хамства и грубости, ничего не услышали", — отвечает ей Алиме Татарова.

На самом деле, каждый пост в соцсети — на вес золота, за каждым из них — реальная угроза. "Ребята стримят, пишут посты ценой собственной свободы", — замечает Зудиева.

Эмиль Курбединов

Тем временем адвокат Курбединов едет на обыск в дом Салиева. И туда не попадает — по дороге его останавливают работники дорожно-патрульной службы. Адвокат записывает краткое видео с пояснениями, сидя у себя в машине, и выкладывает его в интернет. "Мы ехали на обыск, но нас остановили. Хотят уводить Эдема Семедляева на пробивки каких-то баз. Ждем", — говорит Курбединов. На видео заметно, что работник патрульной службы преграждает движение машины адвокатов. "Мы расцениваем это как прямое препятствование адвокатской деятельности. Все машины проезжают. Но именно наша была "выборочно" остановлена", — продолжает стримить адвокат. Вскоре становится видно, что приехали еще какие-то люди в масках. "Думаю, попытаются задержать Эдема Семедляева", — предполагает Эмиль Курбединов. Но представители "отдела по борьбе с экстремизмом" пришли с вопросами именно к Курбединову.

Адвоката привозят в здание центра по борьбе с экстремизмом. Он требует присутствия своего защитника Эдема Семедляева. Тот уехал на обыск в их адвокатском офисе. Как после узнаем, оттуда была изъята вся оргтехника, а это может означать лишь одно — будет затруднена работа по защите всех подопечных крымских узников.

Обыск дома у Эмиля Курбединова

Адвокатское дело

Вскоре силовики пришли с обыском в дом адвоката. У парадного оставили дежурить автозак.

"На обыск дома у Эмиля Курбединова приехал спецназ, — говорит журналист Антон Наумлюк. — Занял лестничные клетки на нескольких этажах. Адвоката Темишева, который подъехал для оказания юридической помощи, не пускают. По адресу квартиры зарегистрирована местная коллегия адвокатов".

Обыск дома у Эмиля Курбединова

Люди в масках не сразу смогли предъявить бумажку с санкциями суда на обыск. Пока незваные гости спорят с правозащитницей, 90-летней бабушке Курбединова капают корвалол, а после вызывают скорую — у женщины поднялось давление до 200. Маленькая хрупкая крымская татарка подходит к силовикам, стоящим на пороге ее дома, и пытается что-то сказать. На руках у матери адвоката маленькие дети.

Тем временем силовики арестовывают Сейрана Салиева. Следом выходит жена Мумине. "Они сегодня забрали лучшего для меня супруга, отца своих детей, сына для своих родителей, любимца публики — как молодежи, так и мудрых старцев. Говорить о каком-то терроризме — просто глупо. Что касается врагов: пусть знают, что за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина", — говорит она, срываясь на крик.

Обыск в квартире Курбединова тоже начался. "Бабушка сидит на скамейке. Наблюдает", — констатирует журналист Шевкет Семедляев. Люди в масках заглядывают под диваны, детские кровати и в шкафы. "Если мы найдем патрон, то будет понятно, что его принесли, а если найдем ящик — то нет", — говорит один из силовиков.

Надо сказать, что в Крыму не так много адвокатов, согласных работать с делами политических заключенных. Эмиль Курбединов — один из них. Он не только работает в Крыму, но и ведет активную деятельность, сообщая миру о нарушениях, происходящих на полуострове. Две недели назад Курбединов приезжал в Киев для встречи с журналистами. Разумеется, тогда он говорил сдержанно, оперируя сухими фактами. На самом деле на крымского адвоката оказывается постоянное давление.

"Мне поступило несколько звонков от чиновников не одного низкого ранга, — цитирует слова Курбединова, сказанные Медийной инициативе по защите прав человека ее представитель Мария Томак. — Они требовали, чтобы я и Эдем Семедляев оставили адвокатскую коллегию. Риторика была такова: если тебя арестуют и возбудят против тебя уголовное дело, то это скажется и на других адвокатах, входящих в коллегию. Подобные звонки получил и председатель коллегии, которому жаловались на нашу активность. Параллельно идет давление на наше окружение, на тех, кто даже косвенно с нами связан. Например, на людей, которые сдают нам офис. Вокруг нас пытаются создать вакуум, чтоб от нас, как от чумных, шарахались. Думаю, это первый шаг. Если им удастся нас заклеймить и изолировать, второй шаг уже будет жестче. Мне было сказано буквально следующее: ты слишком много ездишь и слишком много говоришь".

Судебное заседание над Курбединовым назначено на 14.00. В Железнодорожный районный суд Симферополя приезжает адвокат Эдем Семедляев. Уже известно, что Эмилю инкриминируют ст. 20.3 Административного кодекса РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

"Адвоката Эмиля Курбединова подозревают в правонарушении за публикацию в Фейсбуке 2013 года. Это перепост видео с митинга Хизб ут-Тахрир в Крыму", — вскоре уточняет журналист Антон Наумлюк, который смог пройти в зал судебных заседаний.

"16 января 2017 года был установлен факт публичной демонстрации символики и пропагандистских изображений террористической организации Хизб ут-Тахрир на странице социальной сети Курбединова. Символика размещена 6 июня 2013 года. 26 января 2017 года майором полиции, старшим оперуполномоченным Ренатой Шамбазовой был составлен протокол об административном правонарушении", — пишет Наумлюк и добавляет: "Курбединов вину признал частично", мол, в 2013 году в Симферополе проходило митингов, а Хизб ут-Тахрир не была запрещена в Крыму. "Разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил ее", — говорит он.

Эмиль Курбединов в суде

Судья удаляется в комнату для совещаний, а после более чем часовой паузы выносит вердикт: Эмиля Курбединова признать виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КоАП. Наказание — арест на десять суток.

"Эмиля уводят под охраной, он забирает с собой намазлык (молитвенный коврик, коврик для намаза, — Авт.), просит принести теплую одежду и еду", — сообщает активист Осман Арифм.

Сейран Салиев, который, оказывается, тоже проходит по административному делу (ему инкриминируют две статьи — 20.3 и 20.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ) по решению суда под арестом пробудет 12 дней.

Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, предполагает, что подобные административные дела и приговоры — не конец истории. "Есть далеко не один случай, когда в политически мотивированных делах в Крыму людей сначала сажали под админарест, а за это время на скорую руку фабриковали уголовное дело".

Координатор общественной инициативы "Крым-SOS" Тамила Ташева говорит, что важно осознавать, что "мы не смогли защитить работу адвокатов в Крыму". "До этого мы были приверженцами того, чтобы делать ребят максимально публичными, чтобы эта публичность была определенной защитой для них".

Интересно, что некоторые российские СМИ поспешили сообщить, что сотрудники ФСБ провели в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации террористов Хизб ут-Тахрир. К слову, ее комментировал крымский татарин Заур Смирнов, ныне занимающий должность "главы госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений".

Татьяна Катриченко

Фото: Фейсбук Алима Алиева, Фейсбук Алима Алиева, Фейсбук Антона Наумлюка, Фейсбук Антона Наумлюка, Фейсбук Кримські Політв'язні