Новым омбудсменом Рада назначила Людмилу Денисову

Решение поддержали 280 народных депутатов.

Людмила Денисова назначена омбудсменом Корреспондент

В четверг, 15 марта, Верховная Рада Украины назначила Людмилу Денисову уполномоченным ВР по правам человека

Такое решение поддержали 280 народных депутатов.

Перед этим cостоялось "рейтинговое" голосование за ее кандидатуру и кандидатуру адвоката Андрея Мамалыги (кандидат от Радикальной партии), но за него проголосовали только 111 депутатов из 364. На окончательное голосование ставилась кандидатура Денисовой и ее поддержали.

В выступлении перед голосованием Денисова, в частности отметила, что в Украине в первоочередной защите нуждается право человека на жизнь.

Она заверила, что приложит максимум усилий для защиты прав представителей крымскотатарского народа и вообще всех, кто нуждается в защите.

"Не оставим без внимания и внутренне перемещенных лиц. В Украине не должна существовать дискриминация по любому признаку", — сказала Денисова.

Она заявила, что выступает за комплексное внедрение широкомасштабной судебной реформы. Кроме того, Денисова поддерживает развитие центров бесплатной правовой помощи.

По ее мнению, трудовая миграция является угрозой для Украины. "Большинство наших мигрантов работают нелегально. Они подвергаются опасности стать жертвами торговли людьми", — сказала Денисова.

Так, подчеркнула она, Украина должна обеспечить защиту и правовую помощь своим гражданам.

Также Денисова заверила, что всегда будет поддерживать и защищать права журналистов, в первую очередь право на профессиональную деятельность.

Отметим, что весной 2017 года завершилась 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В мае прошлого года официальные документы трех кандидатов были опубликованы в официальном издании "Голос Украины", в том числе — Людмилы Денисовой.

Напомним, 15 марта Верховная Рада во время заседания назначила и. о. председателя Национального банка Украины Якова Смолия главой регулятора.