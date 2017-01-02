Новый год начался с мощных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге, 4 воина ранены: карта зоны АТО

На Мариупольском направлении по нашим позициям противник выпустил более 70 мин.

Прошедшие сутки, 1 января 2017 года, на Донбассе начались с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге и на Мариупольском направлении. В результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении сутки началась с активных вражеских обстрелов на Светлодарской дуге.

Сразу после наступления Нового года по московскому времени противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов.

По нашим позициям выпущено 19 мин. Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2 часов ночи.

После этого враг активизировался только после 18 часов, когда еще трижды обстрелял силы АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут.

Всего за сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов, в том числе 1 — из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января. Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь — Широкино.

По нашим позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. Всего, как и раньше, на южных рубежах беспокойно, однако они под надежной защитой.

Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета.

Всего за сутки на Мариупольском направлении произошло 26 вражеских обстрелов, в том числе 11— из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь — еще до рассвета. Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем с. Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими — не более 15 минут.

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