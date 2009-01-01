Новый президент Германии Штайнмайер: как изменится позиция Берлина относительно Украины?

Эксперты рассказали, будет ли способен новоизбранный президент Германии Штайнмайервлиять на процессы внутренней и внешней политики государства.

Reuters

В Германии избрали нового федерального президента: им стал бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, который заменил на этой должности Йоахима Гаука. Президента избирало Федеральное собрание в составе 1 260 человек, и Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос. Инаугурация нового президента ФРГ запланирована на 19 марта.

Учитывая, что ранее Франк-Вальтер Штайнмайер высказывался о необходимости возобновления контактов с Москвой и необходимости пересмотра санкций, введенных против России за ее агрессию против Украины, возникал вопрос — как его приход на должность президента отразится на позиции Германии относительно Украины и ее поведении в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако опрошенные "Главредом" эксперты успокоили, что должность президента в Германии, скорее, церемониальная и представительская, поскольку ключевой политической фигурой в стране является канцлер, который и определяет в большей степени внешнюю политику Германии.

Эксперты рассказали, как новоизбранный президент Германии сможет влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства, а также как его позиция может отразиться на немецко-украинских отношениях.

Владимир Горбач Главред Владимир Горбач:

По большому счету, должность президента в Германии, скорее, просто почетная и статусная, но сама по себе не является определяющей для немецкой политики, в том числе для внешней политики Германии.

Можно поздравить Франка-Вальтера Штайнмайера с этим назначением, но эта должность выглядит как пик или завершение его политической карьеры.

На Украину избрание Штайнмайера президентом Германии особо это не повлияет. Единственное — мы будем знать, что федеральный президент лучше ориентируется в ситуации в Украине, нежели все его предшественники. Но на официальную линию поведения Германии по отношению к Украине и позицию Берлина относительно российско-украинского конфликта это влиять не будет.

Но есть и другой момент, который следует учитывать. Осенью 2017 года пройдут парламентские выборы в Германии. Социал-демократическая партия, которую представляет Штайнмайер, имеет определенные шансы на этих выборах снова вернуться в правительство. И в случае победы социал-демократов, Штайнмайер как партийный коллега сможет влиять на своих однопартийцев. Но опять-таки это не будет определяющим. Он сможет влиять только своим авторитетом, исходя из этого, делиться советами и некоторой информацией. Не более того.

Тарас Березовец Главред Тарас Березовец:

Должность президента в Германии является исключительно представительской. По сути, президент там ничего не решает — все решает федеральный канцлер. А канцлером Германии является Ангела Меркель, и, скорее всего, она сохранит за собой должность по итогам выборов, которые состоятся осенью 2017 года. Это было удачное решение: она вывела из игры одного из своих основных оппонентов, отдав ему малозначимую должность президента ФРГ, сконцентрировав, таким образом, в своих руках еще бо́льшую власть внутри коалиции.

Никакого влияния на отношения Украины и Германии избрание Штайнмайера на должность президента иметь не будет.

У Штайнмайера своя особая позиция. Весьма странная, на мой взгляд: он ездил в Москву, говорил о возможности снятия санкций с России и т.д. Но это будет не более чем болтовня человека, который занимает не самую влиятельную должность в государственных структурах Германии.

Внешнюю политику, как и раньше, будет определять федеральный канцлер. И появление Штайнмайера на должности президента Германии никак не отразится на украинско-немецких отношениях.

Александр Палий Главред Александр Палий:

С избранием Франка-Вальтера Штайнмайера на должность президента Германии для Украины все, в принципе, складывается хорошо. Поначалу Штайнмайер был настроен на конструктив с Россией. А позже, после активного его участия в переговорах Украины, Франции, Германии и России, он увидел все те ухищрения, к которым прибегала Россия, увидел суть российско-украинского конфликта и понял, кто есть кто.

Кроме того, для Украины хорошо, что претендентом на должность канцлера Германии от социал-демократов также является довольно компетентный человек. Да и вообще, две самые крупные партии в Германии сейчас возглавляются людьми, которые прекрасно понимают, что из себя представляет Россия.

Хотя российская пропаганда и различные коррупционные связи в Германии тоже берут свое, но, тем не менее, по-прежнему сохраняется более-менее последовательная позиция немецкого руководства. За это, безусловно, следует благодарить канцлера Ангелу Меркель. Но все зависит не только от нее, но еще и от тех людей, которые способны называть вещи своими именами. Хотя, собственно говоря, у немцев это национальная черта — называть вещи своими именами.

Так что после избрания Штайнмайера президентом позиция Германии по отношению к Украине и ее поведение в переговорных процессах не изменятся к худшему для нашей страны.

Надежда Майная