Новый закон об образовании не отдалит, а приблизит Украину к Европе — Порошенко

Порошенко отметил, что новый закон об образовании открывает путь к долгожданной системной реформе сферы.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Новый закон об образовании должен не отдалить Украину от Европы, а наоборот — приблизить.

Об этом президент Петр Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

"Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, а наоборот — приблизить", — заявил он.

"Насколько я понимаю, Министерство образования обращается в Совет Европы, Венецианскую комиссию, и очень прошу нашего министра, госпожа Лилия, чтобы мы не были пассивными ждунами, и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств", — подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что новый закон об образовании открывает путь к долгожданной системной реформе сферы.

"Понятно, что День учителя - это не профессиональный праздник, а всенародный. В этом году он особенный, потому что буквально в его преддверие вступил в силу новый закон "Об образовании". Это — документ, открывающий путь к долгожданной системной реформе образования", — сказал он.

По словам главы государства, этот закон позволяет сформировать "индивидуальную образовательную траекторию для каждого человека".

"Мы отказываемся от устаревшего непродуктивного подхода, когда государство диктует очень ограниченную вариативность методов, форм и средств обучения. Новый закон предоставляет свободу выбора и самоопределения ученикам... Свободу педагогического творчества - работникам образования. Он утверждает свободу учебных заведений — через установление широкой автономии", — отметил глава государства.

Кроме того, по мнению Порошенко, закон значительно усиливает влияние родителей и общественности на учебный процесс.

"Словом, новый закон "Об образовании" — это закон новых возможностей для всех участников учебного процесса", — резюмировал Порошенко.

Напомним, 28 сентября, в Украине вступил в силу закон "Об образовании", которым введен ряд новаций.

В частности вводится 12-летнее среднее образование и определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.

Также, согласно закону, будут существенно повышены зарплаты учителям.

Кроме того, предусмотрена новая структура общеобразовательной школы: начальное образование (4 года), базовое среднее образование (5 лет) и профильное среднее образование (3 года). Также законом предусмотрено обновление содержания школьных программ, прежде всего, точных и естественных наук.

Законом предусмотрено увеличение академической, организационной, финансовой и кадровой автономии всех учебных заведений. Учреждения общего среднего образования могут самостоятельно разрабатывать свои образовательные программы или использовать типовые.

Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.

Видео: @petroporoshenko.