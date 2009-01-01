Нужно быть готовыми к тому, что "ихтамнет". Муженко о российских учениях "Запад-2017" в Беларуси

Муженко подчеркнул, что создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер.

Виктор Муженко. news.liga.net

Россия под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники.

Об этом сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

По словам начальника Генштаба, активная фаза учений планируется на период с 14 по 20 сентября. Изначально заявлялось о численности российской группировки до 3 тысяч — теперь речь идет уже о 5 тысячах.

"А реально, я думаю, эта группировка будет значительно больше. По принципу "ихтамнет". Тем более, что сами учения "Запад-2017" не ограничиваются территорией Беларуси, планируется комплекс учений: создание соответствующих группировок, передислокация военных частей, и на территории Российской Федерации в том числе, и вдоль границы с Украиной", — напомнил Муженко.

Он также назвал данные учения попыткой давления, причем не только на Украину, но и на страны-члены НАТО.

"В первую очередь, имеются в виду государства Восточной Европы: страны Балтии и Польша. Поэтому НАТО решило усилить свою группировку в регионе на этот период. Так что это первая угроза, которая может возникнуть, и возможность дестабилизации ситуации", — напомнил он.

Муженко подчеркнул, что создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер.

"Мы не исключаем такого варианта, что под видом учений "Запад-2017" в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст РФ возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки", — отметил он.

Он также отметил, что украинские военные "рассматривают разные варианты и должны быть готовы к каждому из них, в зависимости от ситуации".

Ранее сообщалось, что США на время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" направят в Эстонию роту воздушных десантников.

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Фото: liga.net