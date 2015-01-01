Нужно укреплять свою оборону, а не критиковать подаренную армии технику — нардеп

Техника же существенно усилила оборону на фронте, говорит Андрей Тетерук.

Андрей Тетерук Народный фронт

Украина должна финансировать разработку и закупку современных вооружений, вместо того, чтобы критиковать технику, подаренную волонтерами и западными партнерами.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт", участник АТО Андрей Тетерук, комментируя публикации агентства Reuters о уязвимости западных беспилотников и разработанных волонтерами артиллерийских планшетов, которые используются в Вооруженных Силах.

"Прежде всего украинское государство должно финансировать разработку и закупку современных вооружений — в том числе систем разведки и связи, защищенных от российских средств радиоэлектронной борьбы. Только бюджетное финансирование и государственный контроль обеспечат необходимое качество оружия, на уровне западных армий. Критиковать планшеты и дроны, которые нам подарили волонтеры и американское правительство, — смешно. Мы должны их благодарить и признавать их вклад. Но надеяться можно только на свое государство", — сказал Тетерук.

В связи с этим он отметил недостаточность существующего государственного финансирования на перевооружения армии.

"Яценюк сильно боролся за повышение зарплаты военным. В 2016-м году практически сорвано финансирование государственного оборонного заказа. Военные заводы стоят без оборотных средств, затормозилось производство. А вы спрашиваете, почему у наших артиллеристов планшеты заражены российскими вирусами? Парламент уже в пятый раз провалил законопроект "Народного фронта" о финансировании обороны за счет средств спецконфискации. Вот как американцам дарить Украины современные, защищенные беспилотники, — если сама Украина уже год не забирает деньги Януковича на приобретение вооружений?", — отметил народный депутат.

В то же время он заверил, что подаренная несовершенна техника все же существенно усилила оборону на фронте.

"Профессионалы давно знают об электронной уязвимости, описанной Reuters. Это новость только для общественности. Но уверяю вас: год-полтора назад эти подаренные планшеты и беспилотники были большим скачком в вооружении украинских частей", — сказал Тетерук.

"Когда Арсений Яценюк принял государство весной 2014 года, у наших артиллеристов не было не то, что планшетов, — орудий и тягачей не хватало! Премьер должен прежде всего найти средства на ремонт стволов, на горючее и носки. И при этом еще и пенсии выплачивать! Спасибо волонтерам-программистам, которые быстро бесплатно приспособили гражданские технологии для управления огнем. Какими бы ни были устаревшие западные беспилотники — а в ВСУ до Евромайдана вообще не было на вооружении беспилотников, защищенных-незащищенных — никаких не было. Поэтому сейчас не может быть много финансирования на армию", — резюмировал Тетерук.