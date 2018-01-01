"Нынешний режим пошел на преступные меры". Янукович написал открытое письмо украинцам

Беглый экс-президент выступил с заявлением после того, как в ходе рассмотрения дела о преступлениях на Майдане из зала суда выгнали двух его защитников.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, в настоящий момент проживающий в России, выступил с обращением к украинскому народу.

Поводом для обращения стало отстранение его адвокатов от участия в суде. Напомним, в среду, 7 февраля в Печерском райсуде Киева судья Шапутько отстранила от рассмотрения ходатайства по "делу Майдана" двух защитников экс-президента - Александра Горошинского и Ольгу Просянюк. Текст обращения выложил адвокат Януковича Виталий Сердюк на странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники! Обращаюсь именно к вам. Перед трагической годовщиной расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 года нынешний украинcкий режим пошел на преступные меры — с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое "рассматривается" в Печерском суде г. Киева", - говорится в тексте обращения.

Бывший глава государства отметил, что причиной отстранения является "паническая реакция нынешней власти" из-за того, что становятся известны все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям.

"Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности "нынешних руководителей" к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена — Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще", — убежден Янукович.

По версии экс-президента, действующая власть "Крымом рассчиталась за возможность находиться в высоких киевских кабинетах".

"Все это заставляет представителей нынешней украинской власти "идти по пути беззакония в жажде обвинить меня в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себя подозрения. Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило 40 минут на исследование 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня", — подчеркнул Янукович.

Накануне Печерский райсуд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о событиях на Евромайдане.