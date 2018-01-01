"О пленках Онищенко не спрашивать". Экспертам выдвинули условие попадания на телеэфир с Порошенко

Как видно, вести дискуссию о записях, сделанных беглым нардепом, президент не намерен.

Петр Порошенко Марків Михайло/УНІАН

В понедельник, 23 апреля, на телеканале ICTV в программе "Свобода слова" запланировано выступление президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодня гостем "Свободы слова" на ICTV станет президент Украины Петр Порошенко. В программе речь пойдет о создании в Украине единой поместной церкви", - говорится в анонсе телеканала.

Показ передачи начался в 22.40 по киевскому времени.

Как сообщает портал "Страна" со ссылкой на одного из приглашенных на передачу, экспертов допускали к участию в "Свободе слова" только при условии, что они не станут поднимать вопрос о пресловутых "пленках Онищенко". На данный момент неизвестно, откуда поступило такое указание − от представителей телеканала ICTV или от Администрации президента.

Позднее первый замглавного редактора портала Светлана Крюкова на своей странице в соцсети Facebook немедленно прокомментировала данную новость.

"Прочла новости за прошлую неделю и прониклась уважением к гаранту. Сильный человек. Имунный. Ничего его не берет. Липецкую фабрику пережил. Оффшорный скандал перетерпел. Мальдивский отдых "проехали". Сбитого кортежем деда уже все забыли. О коррупции в Раде даже говорить как-то неудобно. Как и о хамских "проводах" Саакашвили. "Кассетный скандал" вообще никто не заметил. Крепкий орешек. Как с гуся вода.Можно на второй срок выбирать", − написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкая газета назвала Порощенко самым успешным президентом-коррупционером.

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