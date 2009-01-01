Обмен пленными заблокирован — Геращенко

18 января состоится скайп-конференция с участием представителей Трехсторонней контакторной группы.

Ирина Геращенко Главред

Боевики не сдержали своего слова и не освободили к новогодним праздникам подростков, обвиненных в "диверсионной" деятельности на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, пишет БезТабу.

"Несмотря на обещание к новогодним праздникам отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, "Л/ДНР" до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков. Несмотря на призыв лидеров нормандского формата и ТКГ (Трехсторонняя контактная группа - ред.) освободить до нового года заложников и жест доброй воли со стороны украинской стороны — одностороннюю передачу 15 человек - освобождения заложников и в дальнейшем заблокировано", — написала Геращенко.

Геращенко отметила, что боевики заявили, что с их стороны жестом доброй воли была передача украинской стороне Тараса Колодия и двух женщин.

" А сейчас они снова настаивают на немедленной амнистии как предпосылке для освобождения и передачи им около 700 человек в обмен на около 50 ...", — сообщила вице-спикер.

Геращенко также отметила, что 18 января состоится скайп-конференция с участием представителей Трехсторонней контакторной группы.

Напомним, Геращенко рассказала, как Россия шантажирует Украину пленными на Донбассе.