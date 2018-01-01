Обнародован антирейтинг украинских депутатов-"кнопкодавов" из Верховной Рады

На этой сессии парламента народные избраники умудрились побить собственные антирекорды.

"Кнопкодавы" - один из бичей нынешней Верховной Рпды УНИАН

Верховная Рада "отстрелялась" и дружно удрала в отпуск - но общественность продолжает изучать результаты ее работы. И среди этих результатов - всплеск "кнопкодавства".

За два месяца работы ВР – апрель и май – на голосовании вместо/за своих коллег попались 55 нардепов, которые в общей сложности юзали чужие кнопки 231 раз, побив собственный антирекорд. Общественное движение "Честно" составило своеобразную доску позора тех, кто чаще всего кнопкодавит.

Больше всего "кнопкодавов" оказалось в Блоке Петра Порошенко - аж 47 депутатов. Самым активным из БПП единогласно признали Андрея Шиньковича – нардеп "ошибся кнопкой" 47 раз. Человек-оркестр - успевает и в телефоне посидеть, и за себя кнопку нажать, и за соседа, и все это за десять секунд.

"Народный фронт", вторая по величине фракция в ВР, удерживает по "кнопкодавам" второе место, с бесспорным лидированием нардепа Андрея Иванчука, который голосовал чужой карточкой не менее 29 раз.

Абсолютные рекорды по количеству "кнопкодавов" в процентном соотношении к фракции и по количеству актов "кнопкодавонизма" поставила фракция "Возрождение": 20 и 24 депутатов тыкали чужую кнопку, а лидер фракции так и вообще голосовал "за себя и за того парня" 82 раза (!!!).

24 депутата, которые входят в состав группы "Возрождение", и 20 из них знают, что такое кнопкодавство на практике. А это – почти все. Кстати, именно в этой политической силе скрывается лидер антирейтинга Антон Яценко. 82 раза его рука потянулась за чужой карточкой.

Отличились кнопкодавством и другие депутаты - 16 в "Оппоблоке" (лидер антирейтинга Колесников), 7 - "Воля народа" (лидер антирейтинга глава фракции Ярослав Москаленко), Радикальная партия - 9 (лидер антирейтинга Василий Амельченко)

В "Оппозиционном блоке" движение "Честно" насчитало 16 нечестных депутатов. Выделился среди них Дмитрий Колесников. На его счету – 8 голосований за соседа. А в "Воля народа" прославились 7 депутатов. Наибольшим кнопкодавом у них оказался председатель группы Ярослав Москаленко. Среди радикалов свои репутации одновременным голосованием коллег запятнали 9 депутатов. Самым активным был Василий Амельченко.

ОД "Честно" не привела данных по двум политсилам - "Батькивщина" и "Самопомич". Эксперты заявили, что-де члены этих фракций не были замечены в кнопкодавстве.

Но мы-то с вами знаем...

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Напомним, ранее в зале Верховной Рады народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко во время голосования запустил дрон, чтобы эффективнее вычислять коллег-кнопкодавов.

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