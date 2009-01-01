Оборона Донецкого аэропорта. Как танки сил АТО "разнесли в хлам" позиции боевиков

В Спартак танки ворвались на скорости и 1,5 км и прошли за считанные минуты, противник не успел среагировать,, пишет Руденко.

ИАЦ СНБО

В первую половину дня, 18 января 2015 года, защитники Донецкого терминала удерживали позиции как могли. Сражение шло уже внутри, противник не стеснялся применять гранаты с газом, реактивные огнеметы "Шмель", обычные РПГ. Крышу щедро посыпали минометы.

Об этом пишет участник обороны Донецкого аэропорта, публицист, волонтер Юрий Руденко на странице движения "Вернись живым" в Facebook.

"Здание нового терминала, построенное по монолитно-каркасной технологии, проявляло удивительную стойкость к всем этим взрывам и потрясениям. Компания, которая построила это сооружение, вероятно знает толк в бетоне, ибо так или иначе на бетонные колонны, щербатые, но все еще целые, опирается вся наша оборона. А баррикады из ящиков, каких-то мешков и просто мусора, являются единственным укрытием от непрекращающихся взрывов.

Не пытаясь понять, что это опять прилетело, ты инстинктивно пригибаешься. Даже если тебя не задевает осколками, ударная волна — это каменная стена, бьющая в тебя со всей силы.

Волна не проходит насквозь, она стучит плитой бронежилета по уставшим ребрам, бьет по внутренним органам, по каждому в отдельности.

В это же время совсем рядом, десантники 95 бригады, во взаимодействии с танками 1 ОТБр получили задачу занять н.п. Спартак, что буквально в километре на северо-восток от терминала. План операции предусматривал также уничтожение Путиловского моста — важного путепровода, по которому в аэропорт противник перебрасывал технику и подкрепления.

Следует понимать, что пусть внимание прессы и было привлечено в основном к событиям в ДАП, разгоралось Дебальцевское сражение, да и на остальных участках еще не устаканившегося фронта было неспокойно.

Где-то около полудня, с позиции "Зенит" (позиция ПВО, 2 км на восток от с. Опытное) началась атака. В ней принимали участие 4 танка Т64, и около 6 БТР с десантниками. В идеале нужно было взять Спартак, дойти до Путиловского моста, закрепиться там и удерживать это место вплоть до прибытия группы саперов, которые уничтожили бы мост. Однако, не имея достоверной информации о противнике, о наличных его силах, без карт минных полей, 4 километра разделявшие "Зенит" и "путиловку" — обещали быть полными сюрпризов.

Все началось достаточно лихо. Танки сходу, пользуясь основными своими преимуществами (огонь и маневр) расстреляли наблюдательные пункты противника возле шахты "Бутовка" и разнесли в хлам передовой блокпост в Спартаке.

Для танка, расстояния небольшие, стрельба велась почти в упор. Прицелиться из гранатомета, а уж тем более навести артиллерию на быстро движущийся, маневрирующий и разящий все живое танк — занятие архисложное.

В Спартак танки ворвались на скорости.

Полтора километра, танки прошли за считанные минуты, ошеломленный противник не успел среагировать... ", — рассказал волонтер.

Напомним, 21 января стало последним днем обороны донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 суток. В плен попали несколько десятков раненых и оставшихся без боеприпасов "киборгов", в том числе комбат командир 90-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, 37-летний подполковник Олег Кузьминых.

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