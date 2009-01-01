Оборона донецкого аэропорта. Как украинские танки превратили укрытие боевиков в "филиал ада"

Атаку наших воинов в районе Спартака и Путиловского моста сложно назвать победой или поражением, считает Руденко.

Разрушенный донецкий аэропорт, иллюстрация Twitter

Во второй половине дня 18 января 2015 года в рамках обороныукраинские военнослужащие атаковали позиции боевиков под объектом, два танка превратили укрытие врага под Путиловским мостом в "филиал ада".

Об этом участник обороны аэропорта, публицист, волонтер Юрий Руденко написал на странице движения "Вернись живым" в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что тогда десантники задержались в Спартаке, завязнув в уличных боях.

"Так вышло, что из-за проблем с координацией и управлением боем танки стремительно ушли вперед и не смогли помочь пехоте огнем своих орудий. Однако, оставшись без пехотного прикрытия, танкисты продолжили движение", — отметил активист.

По его словам, "это был риск, противник располагал ПТУРами и танками, а буквально за любым забором мог скрываться гранатометчик: подслеповатый танк в стесненных городских условиях — это скорее мишень, чем охотник".

"Не сбавляя оборотов, танки двигались на юг. Рисунок атаки изменился, две машины оттянулись немного назад, чтоб прикрывать отход, пара танков пошла к мосту. Важно понимать, что движущуюся и маневрирующую машину не так то просто поразить, сила танка в комбинации огня и маневра", — добавил автор.

При этом "стесненные условия агломераций востока Украины попортили крови немалому количеству танкистов, вынужденных воевать чаще между домов, нежели в чистом поле". "Танки прорвались к мосту, где как оказалось был обустроен склад боеприпасов. Стояло несколько танков, БТР, автомобили", — подчеркнул волонтер.

"Вероятно, вернувшиеся после атаки на терминал танкисты противника загружали боекомплект и к бою были совершенно не готовы. Не встретив сопротивления, в два ствола, выпустив в упор по нескольку снарядов две украинские "шестьдесятчетверки" (танки Т-64 — ред.) превратили укрытие под мостом в филиал ада", — пишет он.

Во время отхода один из наших танков был подбит. "Произошел скоротечный танковый бой на сверхблизких дистанциях, и стороны "разменялись" машинами. Взяв экипаж подбитого танка на броню, оставляя позади зарево пожарища и разлетающиеся в разные стороны детонирующие боеприпасы, группа теперь уже из трех танков устремилась назад", — рассказал Руденко.

Связи с десантниками не было, и к окраинам Спартака танки прорывались самостоятельно, буквально стреляя во все что движется, ориентируясь по вспышкам. Противник пришел в себя после первого прорыва и среагировал адекватно. Пехота была связана боем на окраинах села, минометы перепахивали землю, связь работала плохо. На обратном пути было потеряно еще две машины.

"Атаку в районе Спартака и Путиловского моста сложно назвать победой или поражением. Эта отчаянная операция, позволила отвлечь силы противника от многострадального терминала, где меняя друг друга, получая ранения и погибая, утилизировали противника его защитники", — утверждает публицист.

"Пошел дождь. Природа оплакивала павших защитников мира. Оттепель укрыла аэропорт плотным туманом. Севернее, в районе Дебальцево, ситуация накалялась, "новости ДНР" говорили об очередном взятии аэропорта и свежих "отпускниках" из РФ", — говорится в сообщении.

"Полевой командир Михаил Толстых ("Гиви") — улыбаясь, рассказывал на камеру, что зажатые под мостом, сгоревшие танки — это "укроповские". В терминале бойцы собирали текущую по колоннам воду и, как могли, укрепляли позиции", — сообщил автор.

Напомним, 21 января стало последним днем обороны донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 суток. В плен попали несколько десятков раненых и оставшихся без боеприпасов защитников объекта ("киборгов"), в том числе комбат командир 90-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады — 37-летний подполковник Олег Кузьминых.

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