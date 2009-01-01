Обострение на Донбассе. В зоне АТО погиб защитник Украины

Вчера террористы 30 раз открывали огонь из разного оружия.

Каска, иллюстрация Facebook.com

за прошлые сутки, 21 августа, боевики 30 раз нарушили, один украинский воин погиб, а еще один — ранен.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что сутки закончились определенным обострением ситуации.

После 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы наших позиций, используя в основном минометы и гранатометы, основное напряжение и в дальнейшем сохраняется на Донецком направлении.

В районе Авдеевской промзоны террористы с вечера и почти до полуночи с разных направлений из минометов, гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорных пунктах. В ответ наши бойцы активно применяли оружие на поражение, накрывая огневые средства противника.

В результате этого огневого противостояния один защитник Украины погиб. Кроме того, вечером бандиты трижды из вооружения БМП и гранатометов обстреливали подступы к поселку Зайцево, а по шахте "Бутовка" в течение двух часов выпустили по меньшей мере 46 мин различных калибров.

На Луганском направлении враг применил 120-мм минометы в районе Крымского и Новотошковского, также под обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали наши укрепления недалеко от Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Приморском направлении злоумышленники из 82-мм минометов дважды били по позициям возле Водяного и один раз — на подступах к Широкино.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе за прошедшую неделю (14-20 августа) были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения.

Видео: Військове телебачення України