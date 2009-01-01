Обострение под Авдеевкой. Порошенко поручил вынести вопрос в Совбез ООН

Ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров, заявил президент.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации президента Украины Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Об этом Порошенко сказал на совещании с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в районе промзоны в Авдеевке Донецкой области, сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Порошенко, "сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров".

"Я хотел бы подчеркнуть, что в тех условиях, как ведут себя российские боевики — на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии, — если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?" — сказал Порошенко.

Президент заявил, что в связи с развертыванием боевых действий задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона обратилась в ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Информированы об обострении ситуации партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

Напомним, ранее генсек Совета Европы и в ЕС требуют от боевиков прекратить штурмы Авдеевки.