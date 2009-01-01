Обострение ситуации. В штабе АТО рассказали о вражеских обстрелах, ранены бойцы

На востоке нашей страны за сутки террористы десятки раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 25 мая, боевики 57 раз стреляли по позициям украинских воинов, ранены пять бойцов, враги использовал запрещенноетяжелое вооружение.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что ситуация на востоке нашей страны остается сложной, есть признаки частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения.

На Приморском направлении террористы 29 раз применили оружие, вечером обстреляли наши опорные пункты на подступах к Красногоровке, в частности, из минометов различных калибров, танка, вооружения БМП, зенитной установки.

Во время атаки несколько вражеских мин попали в жилой квартал неподалеку от городской больницы. К счастью, никто не пострадал, были повреждены несколько домов. Также Красногоровку противник обстрелял из 120-мм минометов и 152-мм артиллерийских систем.

Вечером под минометным огнем боевиков оказались позиции вблизи Широкино и Марьинки, по украинским защитникам первого населенного пункта также бил вражеский танк. У Водяного бандформирования применили вооружение БМП, возле Гнутово и Новотроицкого — крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении замечены 26 вражеских обстрелов. Самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки, там террористы использовали минометы, РСЗО "Град", 122-мм артсистемы, гранатометы и стрелковое оружие.

Неспокойно было и вблизи Луганского на Светлодарской дуге, там боевики вели огонь из 82-мм минометов и гранатометов, а неподалеку Майорска бандиты применили вооружение БМП и стрелковое оружие.

На Луганском направлении злоумышленники дважды использовали оружие — обстреляли оборонительные укрепления в районе Нижнетеплого, а также позиции возле Крымского.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014-го) на Донбассе погибли 2 тыс. 652 украинских воина из разных силовых ведомств. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України