Обострение вопроса. Почему Польша "запрещает" Украине идти с Бандерой в Европу

В Польше к власти пришла политическая сила, которая играет на старых противоречиях, говорит Станислав Кульчицкий.
Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".
"Не думаю, что Бандера будет главной причиной для того, чтобы ассоциация между Украиной и ЕС работала или не работала. Это обострение вопроса. Качиньский здесь играет на настроениях людей, родившихся на территории Галичины и Западной Волыни, то есть людей, которые все это очень остро чувствуют", — говорит историк.
"Украинские историки много раз бывали в Польше, дискутировали с поляками, поляки бывали у нас... В принципе, мы договорились до того, что видим свою историю собственными глазами: поляки — своими, мы — своими. Здесь не может быть однозначных оценок и согласия по некоторым конфликтных вопросах. К этому надо относиться спокойно, потому что это вопрос прошлого. А мы должны смотреть в будущее", — подчеркнул профессор.
"Но в Польше к власти пришла политическая сила, которая играет на этих противоречиях. Как наши политики спекулируют на "языковом вопросе", так поляки играют на вопросах истории", — резюмировал Станислав Кульчицкий.
Напомним, ранее историка рассказал, чем вызваны территориальные претензии Польши и Венгрии к Украине.
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