Обозреватель назвал "антироссийских ястребов" в будущей команде Трампа

73-летний Дэн Коутс, который будет назначен на должность директора Национальной разведки — ярый сторонник ужесточения санкций против России.

Дональд Трамп и Джеймс Маттис Reuters

Министром обороны в будущем правительстве избранного президентом США Дональда Трампа будет отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Маттис, который является "антироссийским ястребом".

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"При нем российские самолеты не будут летать над американскими эсминцами. При нем Украина будет получать еще больше военной помощи от США", — пишет он.

"Бывший сенатор-республиканец 73-летний Дэн Коутс будет назначен на должность директора Национальной разведки. Дэн — ярый сторонник ужесточения санкций против России, ибо работал в сенатском Комитете по делам разведки и в курсе всех российских тайн. Должность директора национальной разведки очень важная и влиятельная, ибо он (директор) будет координировать работу всех американских спецслужб", — подчеркнул обозреватель.

"Также не забываем, что практически каждый новый президент США начинал свою каденцию с разговоров о нормализации отношений с СССР-Россией. Ведь это прекрасный жест — дать им уйти из зоны американских интересов по-доброму и по-хорошему, сохранив лицо. Но каждый американский президент, убедившись в неадекватности СССР-России, дальше и больше ужесточал свою восточную политику, — делал ее более агрессивной, чем предыдущая администрация. А Украина — это 100% зона интересов США. Ведь террористическая сильная Россия коллективному Западу не нужна, а без Украины сильная Россия невозможна. И в Украину вложено за годы Независимости очень много сил и средств и никакой Трамп этот геополитический вектор не изменит — один человек не изменит волю Мирового Правительства. Это вектор исторический — Украина будет двигаться к членству в НАТО и ЕС", — добавил он.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.