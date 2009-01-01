Обозреватель объяснил, что для Путина означает появление "Комитета в поддержку расследования России"

Фигуранты расследования будут понимать, что выкладывается одна двадцатая информации о них, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Появление резонансного видео, в котором американский актер, свидетельствует о том, что в США серьезно ведется работа по президенту РФ Владимиру Путину, его окружению и связях.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Сегодня весь ФБ радостно обсуждает ролик, записанный легендарным Морганом Фрименом, — пишет политический аналитик. — Но и Фримен, и ролик — это реклама организации. Фримен выступает просто очень узнаваемым лицом. Самое главное — это созданная неправительственная организация "Комитет в поддержку расследования России" (Committee to Investigate Russia, CIR)".

"Как вы все знаете, согласно закону о санкциях, к 1 февраля минфин США должен подготовить доклад о средствах ближайшего окружения президента РФ", — напомнил эксперт.

"Также примерно к тому времени должны появиться первые результаты расследований спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Россией, — продолжает он. — Также вы все знаете, что в марте в РФ состоятся президентские выборы".

"Так вот, комитет CIR — это то же самое, что Bellingcat в расследовании сбитого "Боинга" MH-17. То есть, на сайте комитета будет появляться всё то, что уже можно знать (давать) общественности. Но пока — неофициально. И фигуранты этого расследования будут понимать, что выкладывается одна двадцатая, то есть, будут умножать всё на двадцать, чтобы понимать насколько серьезно по ним работают", — объяснил обозреватель.

"Вот этот сайт. Там очень много разделов — посмотрите сами. Я открыл на разделе — на кого собирают материал. Вот вам и ответ", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее международные эксперты из Bellingcat доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.