Обращением Януковича к Путину РФ оправдывала свою агрессию — экс-постпред Украины в ООН

Экс-представитель Украины в ООН Сергеев принял участие в заседании суда по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича.

Владимир Путин и Виктор Янукович salzburg.com

Последним аргументом России для оправдания перед мировым сообществом своей агрессии против Украины было обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбами использовать армию на территории нашей страны.

Об этом сегодня на заседании Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене заявил бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев (2007-2015 гг.), сообщает УНИАН.

"Обращение Януковича к Путину было последним звеном в плане Российской Федерации для оправдания перед мировым сообществом своей агрессии против Украины", — сказал он.

Сергеев отметил, что "несмотря на усилия российской делегации, на заседании Генеральной ассамблеи Совета Безопасности ООН от 27 марта 2014 года, где ее участники почти единогласно поддержали территориальную целостность Украины, только 4 страны — сателлиты России — восприняли эти объяснения, остальные участники Генассамблеи ООН — нет".

Отметим, что сегодня коллегия судей Оболонского районного суда Киева начала очередное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в государственной измене.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Напомним, ранее адвокат Януковича сказал, что войска РФ в Крыму выполняли "миротворческую операцию".