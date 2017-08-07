Образ мачо не позволяет Путину засунуть Донбасс Украине, как консервную банку — журналист

Донбасс России не нужен совершенно. Если бы Путин был морально готов, он бы давным-давно от этого избавился, говорит журналист.

Владимир Путин. Reuters

По его мнению, заявление об "определенной готовности" начать говорить о решении кризиса в Украине — это пустейший треп, который имеет двойную мотивацию", пишет Апостроф.

"Готова ли Россия в этой ситуации к каким-то реальным подвижкам по Украине? Я думаю, что нет. Не готова. Потому что если бы была готова, то давным-давно это сделала. Донбасс — это убыточный проект, полное политическое банкротство. Это экономическое банкротство — приходится содержать эту ораву, которая никому не нужна. Это геополитическое банкротство — Донбасс России не нужен совершенно. Если бы Путин был морально готов, он бы давным-давно от этого избавился.

Зачем ему эта консервная банка на хвосте? Он этого сделать не может, боится за единственное, что его волнует в этой жизни — его имидж. Отнюдь не геополитика или какие-то безумные идеи восстановления СССР, которых у него никогда не было ни секунды, и не великая империя, о которой он абсолютно не думает. На все это ему плевать с высочайшей колокольни. Его беспокоит его имидж. А имидж настоящего пацана требует не отступать. Вот, собственно, вся проблема, никакой другой проблемы там нет.

С точки зрения политики, экономики, чего угодно — выкинь ты к чертовой матери эту ЛДНР, засунь эту консервную банку за шиворот Украине, пусть украинцы разгребают все эти "сокровища", пусть они мучаются с этими сепаратистами, разбираются, проводят или не проводят зачистки. Сделай им этот "подарок", потирай руки и смотри, как они будут прыгать с этой консервной банкой. Нет, нельзя, не могу — образ мачо не позволяет", — говорит он.

Поэтому я не думаю, что сейчас Путин до такой степени сломался и испугался, что готов реально оступиться от ЛДНР. Я думаю, что не готов, поэтому, мне кажется, что слова Тиллерсона — это пустые слова. Ну, если Путин реально готов от этого "сокровища" избавиться, то мы это довольно скоро увидим", — считает Радзиховский.

Журналист также проанализировал отношения РФ и США.

"Мотивация России понятна. Вся эта история с санкциями, хамством со стороны американцев и ответ со стороны России на это хамство — запрет работать в посольстве США 800 сотрудникам, в основном русским, кстати говоря. Истерики, которые закатывал [премьер-министр РФ Дмитрий] Медведев в своем Twitter, истерики, которые начали было закатывать русские политики, но тут же заткнулись. Тут же солидарное голосование с американцами по Корее, хотя оно не столько солидарное с американцами, сколько солидарное с китайцами.

Тем не менее Россия могла воздержаться, что не было бы вето и не сорвало бы голосование, но продемонстрировало бы, что Россия идет против Америки. Никто бы не сказал, что против Китая — против Америки. Но этого не было — проголосовали солидарно. После этого [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров заявил: "Мы надеемся на конструктивное сотрудничество и прочее". Такая позиция России говорит о том, что запас жестких реакций у России исчерпан", — отметил эксперт.

"Со стороны американцев тем более все понятно: для [президента США Дональда] Трампа и его администрации дальнейшее ухудшение отношений с Россией — это высечь самих себя. Чем хуже отношения с Россией, тем тяжелее обвинения в адрес Трампа и тем больше его будут прогибать.

Для Трампа очень важно хоть как-то, хоть в какой-то форме восстановить отношения с Россией, чтобы показать американцам: "Послушайте, русские — совсем не такие страшные, как их принято изображать — это первое. Во-вторых, я — Трамп, я делаю это с позиции силы, я это делаю с позиции американских интересов, но я это делаю. Вот Обама не умел, а я делаю". Это одно из его предвыборных заявлений — он его и отрабатывает. Кроме того, Тиллерсон как госсекретарь должен говорить: "Вот налаживаем, ведем конструктивный диалог и прочее", — говорит журналист.

Напомним, 28 июля сенат США одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР.

2 августа закон о санкциях в отношении России был подписан Дональдом Трампом,который фактически лишает президента возможности самостоятельно отменять антироссийские санкции.

В ответ 28 июля 2017-го РФ объявила, что с 1-го августа прекращает использование посольством США в России всех складских помещений в Москве и дачи в Серебряном бору и призвала США сократить количество сотрудников дипведомств на российские территорий до 455.

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