Яценюк об обстреле Красногоровки: военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость расширения международных санкций против РФ

Яценюк призвал Запад к расширению санкций против России из-за обстрела Красногоровки.

Обстрел жилых домов Красногоровки. Facebook.com

Об этом он написал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"На заявление "Группы семи" Кремль ответил массированными обстрелами Украины. Российские войска применили реактивные системы залпового огня для целенаправленного разрушения важных объектов социальной инфраструктуры Красногоровки. Враг целился в школу, больницу, водопровод и другие важные объекты. Пострадало гражданское население, есть раненые среди украинских военных.

Это еще один ответ на вопрос, кто реально не выполняет Минск.

На призыв ведущих государств мира восстановить мир и стабильность на Донбассе Кремль открыто и нагло продемонстрировал, что настроен на дальнейшую эскалацию военного конфликта и увеличение масштабов гуманитарного кризиса.

Нынешнее военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость продолжения и расширения международных санкций против Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины", — написал Яценюк.