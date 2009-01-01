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Яценюк об обстреле Красногоровки: военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость расширения международных санкций против РФ

Сегодня, 18:16

Яценюк призвал Запад к расширению санкций против России из-за обстрела Красногоровки.

Красногоровка, обстрел
Обстрел жилых домов Красногоровки. Facebook.com
На заявление лидеров "Большой семерки" Россия ответила обстрелами города Красногоровка Донецкой области, продемонстрировав тем самым, что настроена на продолжение военного конфликта на Донбассе.

Об этом он написал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"На заявление "Группы семи" Кремль ответил массированными обстрелами Украины. Российские войска применили реактивные системы залпового огня для целенаправленного разрушения важных объектов социальной инфраструктуры Красногоровки. Враг целился в школу, больницу, водопровод и другие важные объекты. Пострадало гражданское население, есть раненые среди украинских военных.

Это еще один ответ на вопрос, кто реально не выполняет Минск.

На призыв ведущих государств мира восстановить мир и стабильность на Донбассе Кремль открыто и нагло продемонстрировал, что настроен на дальнейшую эскалацию военного конфликта и увеличение масштабов гуманитарного кризиса.

Нынешнее военное преступление оккупационных войск доказывает необходимость продолжения и расширения международных санкций против Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины", — написал Яценюк.

  

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Яценюк, Крсногоровка, обстрел, боевики, Россия, Большая семерка, санкции
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