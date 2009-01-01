Обстрел Водяного как форма шантажа. Почему оккупанты пошли на серьезное обострение у Мариуполя

Террористы прекрасно понимают, что в случае полноценного наступления ВСУ высоту не удержать, пишет "Злой Одессит".

Боевики ударили из "Градов" по Водяному Скриншот

Боевики ДНР и российские военные прибегли к излюбленной форме шантажа, 20 мартав 10 км к востоку от Мариуполя.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") в своем блоге в Живом Журнале

"Российско-террористическим войскам к шантажу, путём обстрела мирных сел и городов не привыкать и сегодня эта догма в очередной раз подтвердилась, когда оккупанты накрыли из РСЗО БМ-21 "Град", а также 152-мм и 122-мм артиллерии село Водяное. Соответственно, возникает вопрос, почему оккупанты пошли на столь серьезное обострение и почему именно сейчас?", — пишет военный эксперт.

"Ни для кого не секрет, что ВСУ стараются действовать согласно тактики малых шагов, метр за метром, гектар за гектаром, возвращая украинские земли под свой контроль. Что до непосредственно района сегодняшних событий, то там наши воины подошли к такому населённому пункту как Пикузы (бывшее Коминтерново)", — продолжает аналитик.

"В данном районе есть такое место, как курган Дерзкий. Этот курган является главной господствующей высотой, и тот, кто им владеет... ну, вы поняли. Пикузы будут как на ладони. И не только они одни", — подчеркнул блогер.

"Именно поэтому обстреляли Водяное. Террористы прекрасно понимают, что им в случае полноценного наступления ВСУ высоту не удержать, а потому делают ставку на свою излюбленную тактику. Ибо с*утся", — подытожил Александр Коваленко.

Ранее "Главред" сообщал подробности уничтожения опорника "Дерзкий", откуда работали вражеские снайперы и расчеты огневых средств противника, наносившие потери бойцам ВСУ.