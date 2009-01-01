Вражеские обстрелы и ответки украинских воинов. В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня террористы более десяти раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В воскресенье, 17 сентября, вс начала суток и до 18 часов боевики 13 раз нарушили, почти на каждый второй обстрел со стороны противника украинские воины отвечали плотным огнем, ранен один наш боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что "уже традиционно основная активность врага фиксировалась в темное время суток".

На Донецком направлении с полуночи террористы несколько часов подряд били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе промзоны Авдеевки и поселка Невельское.

Также ночью под огонь попали укрепления войск у Песков, а около 13 часов в результате обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки Второй был ранен защитник Украины.

На Приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь возле Водяного, недалеко от Старогнатовки более двух часов работал крупнокалиберный пулемет злоумышленников.

На Луганском направлении около двух часов ночи противники били из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам на подступах к Новозвановке.

Ранее стало известно, что за лето 2017 года во время боевых действий на Донбассе погибли 55 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а ранения получили 269 защитников нашей страны.

Видео: Військове телебачення України