Обвинение Украины в сотрудничестве с КНДР: какими будут последствия

Эксперты рассказали, насколько ударит по репутации Украины попытка обвинить ее в поставках двигателе для ракет Северной Корее.

Северокорейская МБР Hwasong-14 Reuters

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "КНДР могла добиться успеха в испытании ракет благодаря двигателям из Украины". Ссылаясь на исследование эксперта по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, издание сообщало, что последние удачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, проведенные Северной Кореей, "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на "черном рынке", вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой". Речь шла о заводе "Южмаш".

"Похоже, что эти двигатели прибыли из Украины — возможно, незаконно", — сказал Эллеман в интервью. "Большой вопрос: сколько и помогают украинцы им сейчас. Я очень переживаю", — добавил эксперт.

В Украине на подобные заявления отреагировали оперативно и категорично: украинский оборонный и авиакосмический комплексы никогда не поставляли оружие в КНДР, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", — отметил Турчинов.

Также с официальным заявлением выступил и завод "Южмаш". Он утверждает, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

"Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины "Южмаш" не выпускались и не выпускаются", — говорится в сообщении пресс-службы завода.

После резонанса, который вызвала данная статья, и официальных опровержений в Украине эксперт, которого цитировало The New York Times, Майкл Эллеман заявил на своей странице в Twitter, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

"Позвольте мне уточнить относительно источника поступления двигателей для межконтинентальных баллистических ракет в КНДР: "Южное" — один из нескольких возможных источников. У России есть и другие потенциалы", — написал эксперт.

"Я не верю, что украинские власти знали или способствовали, если двигатели происходят из Украины. Наоборот, Украина арестовывала северокорейцев в 2012 году!", — добавил Эллеман.

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия для Украины может иметь эта история, отразится ли она каким-то образом на отношениях с одним из наиболее важных партнеров Украины — Соединенными Штатами Америки, а также кому и чем было выгодно появление такого рода публикации, наносящей удар по репутации нашей страны.

Максим Розумный Главред Максим Розумный:

Многое зависит от того, какие появятся подробности этого дела: то ли в пользу Украины, то ли против нее. Пока что создается впечатление, что у Украины есть аргументы, достаточные для опровержения обвинений в поставках двигателей для ракет КНДР.

Если предполагать самый худший вариант, что эта тема будет развиваться (а Россия и определенные силы в американском истеблишменте заинтересованы в дискредитации Украины), это будет иметь негативные последствия для имиджа и репутации Украины на внешнеполитической арене. Но не думаю, что это станет серьезным и длительным сюжетом.

В связи с этой историей возникает ассоциация с "Кольчугами" времен Леонида Кучмы и антииракских мероприятий США. Однако в данном случае не думаю, что сюжет настолько разовьется, и он не будет существенно влиять на ситуацию по многим причинам.

Прежде всего, он вписан во внутреннюю американскую политическую дискуссию, которая имеет намного больше тем, причем намного более острых тем, нежели возможная причастность Украины к вооружению КНДР. Это и расистские инциденты, и социальная политика новой администрации, и отношения Трампа с Россией, и прочее. Украинский сюжет на этом фоне будет выглядеть временным и быстро свернется.

Что касается международной ситуации, то Украина мало ассоциируется с КНДР. В общей картине мира мы, скорее, на другой стороне этого конфликта — там, где Америка, Европа и Южная Корея. А поддержка северокорейского режима — это все-таки прерогатива России и Китая. И не думаю, что эта история что-то кардинально изменит в сложившейся картине мира.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Не думаю, что будет доказана причастность Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР. Это сделать совершенно нереально.

Если какие-то детали и поставлялись КНДР, то, скорее всего, это делала Россия. А Россия до определенного времени оставалась нашим легитимным партнером. Уверен, что Украина никаких правил не нарушала и ничего не продавала КНДР.

Американская разведка, да и американцы в целом, всё и так прекрасно знают. Это — просто попытка периферийных деятелей США, используя прессу, помочь России в ее войне против Украины. Безусловно, это делается за деньги.

Не думаю также, что эта историй сильно ударит по репутации Украины. Если бы это был реальный факт — это одно дело. Но на самом деле все не так.

Украина сразу же отреагировала на эту публикацию. Прозвучали опровержения от украинского руководства, довольно убедительные, а также от руководства самого завода "Южмаш".

Это всего лишь газетное сообщение, а, как известно, бумага все стерпит. Ведь это не развернутая против Украины медийная компания, а всего лишь одна статья. России такая статья понадобилась для того, чтобы подорвать украинско-американские отношения, чтобы создать недоверие к Украине в момент, когда речь идет о возможной передаче американцами Украине вооружения, чтобы "сбить" тему передачи Украине оружия, чтобы эта тема стала "токсичной".

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Никаких обвинений в адрес Украины нет. Нам всем следует сделать вдох, сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию спокойно. Тогда мы увидим, что это сказал всего один эксперт, на него сослалась влиятельная газета New York Times, написав, что этот эксперт подозревает, что, возможно, на "черном рынке" Северная Корея приобрела эти технологии или у Украины, или у России. Прямо и исключительно об Украине никто не говорит.

Потому я считаю ошибкой быструю реакцию-опровержение со стороны наших официальных лиц, в том числе руководства "Южмаша", которое сказало, что тот эксперт был не совсем компетентен делать подобные заявления. Я считаю, что чем больше мы будем реагировать на такого рода заявления, тем больше будет возникать подозрений у тех, кто стремится раскручивать эту тему.

Нынешнее состояние коммуникации между КНДР и США уже движется в направлении применения силы. То есть ситуация настолько обострилась, что достаточно одной искры, чтобы разгорелся конфликт. Вопрос Северной Кореи для США является крайне важным и чувствительным. Почему бы заинтересованным не "подлить масла в огонь" в контексте того, что Украина, которую поддерживают США в ее противостоянии российской агрессии, якобы помогает КНДР, с которой сейчас у американцев, мягко говоря, очень непростые взаимоотношения?

Все это очень напоминает спланированную технологическую информационную операцию. Активная и бурная реакция со стороны Украины, на мой взгляд, была одним из пунктов этой информационной спецоперации, чтобы история приобрела большу́ю огласку. Чем больше эту тему будут обсуждать в информационном пространстве, тем меньше будет тех, кто услышит, что Украина не имеет к этому никакого отношения. А это в той или иной степени влияет на репутацию Украины.

Поэтому, думаю, не следовало сразу оправдываться и говорить, что это неправда. Наш враг, видя такую реакцию, в итоге может начать регулярно запускать такие "утки", провоцируя Украину, чтобы та как можно больше открещивалась от этого, создавая тем самым вокруг себя негативный информационный фон.

Надежда Майная