Обыски у мэра Одессы. Из квартиры Труханова правоохранители вынесли два пакета с документами

Обыски у Труханова связаны с двумя производствами — о присвоении средств и о приватизации аэропорта.

Геннадий Труханов

В понедельник, 23 октября, сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры мэра Одессы Геннадия Труханова два опечатанных пакета с документами.

Об этом сообщает одесский сайт 048.ua.

Отмечается, что эти бумаги изъяли в квартире ЖК "Арк Спа Палас" на площади 10 Апреля.

"Документы погрузили в "Рено Дастер" киевской регистрации и увезли", — сообщает издание.

Отметим, что ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила в Facebook, что обыски дома и в рабочем кабинете городского главы Одессы Геннадия Труханова связаны с двумя производствами — о присвоении средств и о приватизации аэропорта.

"23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проводят следственные действия (обыски) в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последним частных субъектов хозяйствования, как резидентов Украины, так и оффшорных юрисдикций", — говорится в сообщении.

"В рамках одного производства расследуется возможное присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшее перечисление незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний", — уточняет НАБУ.

"Второе производства касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из ее владения, чем последней нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн", — добавляет ведомство.

НАБУ сообщает: "Обыски проводятся по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных преступлений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства".

"Учитывая то, что детективы также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы к указанным уголовным преступлениям, следственные действия (обыски) проводятся по месту его работы и проживания", — уточняет бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины будет создано специальное подразделение, детективы которого будут расследовать факты коррупции в Министерстве обороны.

Видео: Сайт города Одессы 048.ua.