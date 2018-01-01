Обыски в одесской мэрии. Труханову заочно объявили подозрение

Правоохранители задержали должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц-руководителей компании.

Геннадию Труханову сообщили о подозрении "Думская"

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

13 февраля сообщение о подозрении осуществлено по поручению руководителя САП Назара Холодницкого, который подписал указанный процессуальный документ. Также о подозрении сообщено еще трем чиновникам мэрии города — заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Процессуальное действие совершено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины (поскольку место нахождения указанных лиц в настоящее время не установлено) в рамках расследования уголовного производстве по факту завладения средствами местного бюджета Одессы.

Сообщается, что сейчас принимаются необходимые меры для установления места пребывания подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Кроме того, 13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны еще трое человек — одно должностное лицо мэрии Одессы и двух физических лиц-руководителей компании.

Еще одному лицу — оценщику — сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

Отмечается, что постановления о проведении обысков у упомянутых должностных лиц детективы НАБУ получили еще 18-19 декабря 2017 года.

"Однако уже 19-20 декабря 2017 года трое должностных лиц мэрии выехали за границу и с тех пор под разными предлогами не возвращались, вероятно, с целью сокрытия от следствия. В начале января 2018 за границу выехал и председатель постоянной комиссии горсовета", — говорится в сообщении.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесение ущерба бюджету Одессы. В частности, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс государственного предприятия завод "Краян" за 185 млн грн у частной структуры. Последняя в начале 2016 года приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от городских властей средства, фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.

"Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку легализации и добились наложения ареста на счета частной компании-продавца здания. С тех пор постоянно совершаются попытки снятия ареста со счетов, в том числе путем внезапного изменения цены договора в январе 2018 года", — подчеркнули в НАБУ.

Отметим, что по словам ряда депутатов горсовета, мэр не появлялся в Одессе с декабря 2017 года, когда ушел в официальный отпуск. С тех пор пресс-служба мэрии сообщала, что Труханов находится то командировках, то в отпуске за свой счет.

Напомним, 23 октября сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры мэра Одессы Геннадия Труханова два опечатанных пакета с документами.