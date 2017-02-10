"Очень дорогой для России". В Кабмине назвали сроки возвращения оккупированного Донбасса

Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.

Названы сроки возвращения оккупированного Донбасса Facebook.com

Украина вернет оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в ближайший год-полтора, когда Донбасс станет слишком дорогим для России.

Об этом заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак на "Эспрессо.TV".

"Мы считаем, что в ближайшее время, через год-полтора, мы вернем эту территорию. В ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", — сказал Грымчак.

Также Грымчак сообщил, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы Украины.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили на одного человека груз, который можно перевозить, — 75 кг. Что сделал Захарченко энд компани? Они уменьшили с той стороны до 50. Они защищают свой рынок. А Вы нам рассказываете, что вот мы такие дураки, что делаем это. И мы на сегодняшний день идем этим путем, мы хотим тех людей, которые прибывают на неподконтрольной на сегодня территории, вернуть и в культурную, и в финансовую, и в другие сферы", — сказал советник министра.

Напомним, ранее профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий заявил о том, что мнения украинских обывателей о том, что оккупированную часть Донбасса нужно отпустить или отгородиться от нее стеной— слишком упрощенная попытка решить проблему этого региона.