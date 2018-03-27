"Очень опасная авантюра". В Крым пропагандисты Кремля привезли немецких детей

Организаторы поездки детей на полуостров должны быть привлечены к ответственности, отметил Климкин.

В захваченный РФ Крым привезли детей из Германии, Украина назвала поездку "очень опасной авантюрой" Reuters

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в захваченный Российской Федерацией Крым немецких детей привезли пропагандисты Кремля.

Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это "очень опасная авантюра", написал чиновник в своем аккаунте в Twitter.

"Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", — отметил глава МИДа.

В Генеральном консульстве Украины в Мюнхене также отреагировали на инцидент. "Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины", — говорится на его странице в Facebook.

В Крым приехали дети из Германии, Украина возмущена Скриншот с facebook.com/UKRinMunich

По данным РИА Крым, во вторник вечером, 27 марта, на полуостров прибыла группа школьников из Германии "для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии". Планировалось, что немецкие дети пробудут на полуострове до 2 апреля.

Напомним, в начале февраля стало известно, что в Крым прибыла делегация депутатов из трех региональных немецких парламентов, в ее востав вошли политики от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В отношении делегатов в Украине начали уголовное производство.