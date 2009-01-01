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Очередная победа Украины. В ЕС признали, что Россия поставляет оружие боевикам на Донбассе

Сегодня, 15:12

В Минюсте назвали решение суда ЕС относительно санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" правомерным.

 

Украина, Евросоюз
dialog.ua
В Европейском суде Украина получила очередную победу в деле об ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продлении антироссийских санкций.

Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов написал на своей странице в Facebook.

"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продолжения санкций", — подчеркнул замминистра.

Петухов назвал решение суда Европейского Союза относительно санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" правомерным.

"Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на Донбассе. Российский концерн "Алмаз-Антей" решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", — отметил Петухов.

Ранее СБУ показала новые доказательства российских войск на Донбассе.

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