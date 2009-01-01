Очередная победа Украины. В ЕС признали, что Россия поставляет оружие боевикам на Донбассе

В Минюсте назвали решение суда ЕС относительно санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" правомерным.
Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов написал на своей странице в Facebook.
"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продолжения санкций", — подчеркнул замминистра.
Петухов назвал решение суда Европейского Союза относительно санкций против российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" правомерным.
"Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на Донбассе. Российский концерн "Алмаз-Антей" решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства "Алмаз-Антей", — отметил Петухов.
Ранее СБУ показала новые доказательства российских войск на Донбассе.