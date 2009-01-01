Одесский губернатор пообещал разобраться с радикалами, устроившими погром в Горсаду

Те, кто устраивали беспорядки в Горсаду, безусловно, должны понести суровое наказание, заявил губернатор.

Напряженная ситуация в Одессе — результат провокаций, площадками для которых стали такие объекты, как, в частности, территория бывшего Летнего театра в Горсаду.

Об этом заявили некоторые депутаты Одесского городского и областного советов на встрече с губернатором области Максимом Степановым после сегодняшнего аппаратного совещания, на котором прозвучало обещание главы ОГА привести границы Городского сада в исторические рамки, пишет uc.od.ua.

Напомним, что в субботу вооружённые радикалы спровоцировали массовые беспорядки во время мирного митинга, в ходе которых пострадало порядка 20 правоохранителей. Отметим, что в субботних беспорядках принимали участие, в числе всех остальных, и лица, относящиеся к активу одиозного застройщика, главы компании "Кадорр" Аднана Кивана. Так, они неоднократно были замечены и в других силовых акциях в городе.

"Нанятые одним человеком бандиты ставят на уши весь город. Человеком, который официально обвинён СБУ в сотрудничестве с беглым сепаратистом Марковым и направляет деньги на финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". И который сегодня не гнушается никакими методами, чтобы радикализировать общество" — говорится в обращении депутатов к губернатору. Они попросили главу облгосадминистрации обратить внимание на сложившуюся ситуацию, используя все возможные полномочия — в том числе, как координатора работы силовых структур в регионе.

"Мы должны понимать, что радикализация ситуации в Одессе — дело рук террористов. Это подтверждается ежедневным их освещением в российских СМИ — в выгодном для них ключе. Мы должны это остановить", прокомментировал глава фракции "Доверяй делам" в Одесском горсовете Олег Брындак.

По словам Максима Степанова, субботний инцидент не должен остаться без реакции.

"Это абсолютно недопустимая ситуация. Те, кто устраивали беспорядки в Горсаду, безусловно, должны понести суровое наказание", — заявил губернатор.