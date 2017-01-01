"Один из самых больших прорывов в следствии": Луценко рассказал о новых фактах в "деле Януковича"

"Вышки Бойко" принесли Януковичу и Арбузову миллионов, заявил генеральный прокурор.

Фото: Facebook / Юрий Луценко

т сделок с покупкой по завышенным ценам двух буровых установок для газодобывающей компании "Черноморнефтегаз" (известные как "вышки Бойко") экс-президент Виктор Янукович и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов получили 95 млн долларов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 2 февраля, в ходе брифинга заявил, что о

Такой информацией он поделился со ссылкой на одного из свидетелей по "делу Януковича", передает Укринформ.

"Как лицо, которое лично участвовало в вышеуказанном преступлении, я могу свидетельствовать, что в результате проведения сделок при закупке буровых установокВ312 и В319 присвоенные денежные средства были распределены следующим образом: 95 млн долларов перечислено на счета компаний, которые подконтрольны Януковичу и Арбузову", - процитировал генпрокурор слова свидетеля.

Он также сообщил, что есть конкретные счета, на которые были переведены эти средства. Наличие этой информации Луценко считает "одним из самых больших прорывов в следствии".

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Кроме того, по его словам, свидетель заявил, что вследствие сделки 25 млн долларов было переведено компании, подконтрольной Светлане Бакулиной - дочери тогдашнего руководителя Нафтогаза Евгения Бакулина.

По информации генпрокурора, на счета владельца латвийской компании Рижская судоверфь Василия Мельника перевели 15 млн дол. Тогдашнему заместителю председателя правления Нафтогаза Евгению Корнийчуку выдали 2 млн долларов наличных, председателю правления Черноморнефтегаз Валерию Ясюку - 3 млн долларов, начальнику управления коммерции Черноморнефтегаза - 100 тыс. дол.

Луценко также сообщил, что тогдашнему заместителю председателя правления Черноморнефтегаза Александру Кацубе обещали после завладения средствами при купле второй установки передать 1-2 млн для приобретения дома в Обуховском районе Киевской области. Но из-за огласки в СМИ о сделке ему отказали в предоставлении наличных, что содействовало соглашению со следствием, которое он заключил в июне 2017 года, отметил руководитель ГПУ.

Он также рассказал, что, по данным следствия, владелица Вернум банк Наталия Игнатченко получила 4 млн долларов за услуги в конвертации валюты.

Украина планирует продать арестованные "вышки", отметил Луценко, добавив, что у Генпрокуратуры есть решение суда о наложении ареста и передаче Агентству конфискованных активов двух буровых установок.

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