Один из создателей "ЛНР" признал, что Донбасс — это Украина

Враги надеялись, что восток нашей страны ждет крымский сценарий.

Донбасс "в юрисдикцию Украины входит", сказал Карякин фото: vk.com

Один из создателей самопровозглашенной "ЛНР" , бывший председатель "народного совета" псевдореспублики Алексей Карякин заявил, что Донбасс является субъектом Украины и входит в ее юрисдикцию, пишет "Фонтанка"

По его словам, некоторые люди рассчитывали, что восток нашей страны пойдет по тому же сценарию, что и Крым (захвачен Россией — Ред.), но все оказалось не так.

"Донбасс является субъектом Украины. В юрисдикцию Украины входит. В международном сообществе. Несмотря на то, что Донбасс так не считает", — добавил собеседник.

Напомним, 21 ноября в подконтрольном боевикам Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь "республики" Игорь Плотницкий сбежал в РФ.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили лидер псевдореспублики и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.