Один украинский воин ранен в результате обстрела на Луганщине

На Приморском направлении, от полуночи зафиксирована одна вооруженная провокация.

С полуночи зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, 7 из них приходится на Донецкий направление.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по укреплениям сил АТО вблизи Майорска, Песков, Луганского и Невельского. Из аналогичного оружия, боевики днем ​​дважды обстреляли защитников Авдеевки.

На Луганском направлении, у Крымского, вследствие огневого противостояния с применением стрелкового оружия, около 2 ночи получил пулевое ранение один украинский военный. Пострадавший сразу был госпитализирован. Сейчас состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное.

На Приморском направлении, от полуночи зафиксирована одна вооруженная провокация. Утром оккупанты из вооружения БМП обстреляли украинский опорный пункт недалеко от Талаковки. Наши бойцы огнем из пулемета заставили врага соблюдать режим тишины.

Напомним, под Авдеевкой и Горловкой силы АТО жестко ответили на дерзкие провокации боевиков.