Один украинский воин ранен в результате обстрела опорного пункта у Верхнеторецкого — штаб АТО

На Луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы в районе Крымского.

С полуночи российско-оккупационные группировки 5 раз обстреливали позиции украинской армии, один военнослужащий ранен.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

Так, на Донецком направлении утром противник из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия бил по защитниках шахты Бутовка. А около 13 часов боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашему опорному пункту возле Верхнеторецкого. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

В результате этого противостояния получил ранения один наш военнослужащий. Пострадавший оперативно был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

На Приморском направлении враг выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Широкино. А из гранатометов обстрелял наши укрепления неподалеку Водяного.

На Луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы в районе Крымского.

Напомним, за последние три дня в зоне АТО на Донбассе были уничтожены семь боевиков.