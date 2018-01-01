Один за всех. Нардеп Яценко в Раде голосует за семерых одновременно, видео

Народный избранник инициативно поддержал законопроект о защите авторского права.

Антон Яценко голосовал за семерых одновременно Фото: скрин видео Facebook/Ян Доброносов

Во время голосования в Верховной Раде 1 марта народный депутат от парламентской фракции "Возрождение" Антон Яценко поддержал принятие законопроекта от своего имени и еще шести коллег.

Сразу семь голосов отправились по системе "Рада" в поддержку закона №7466. Видео в Facebook опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов.

Шесть фейковых голосов Яценко отдал в поддержку законопроекта "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Кнопкодавил нардеп по собственной инициативе или с согласия своих отсутствующих коллег – осталось неизвестным.

Напомним, ранее в зале Верховной Рады народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко во время голосования запустил дрон, чтобы эффективнее вычислять коллег-кнопкодавов.