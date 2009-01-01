Офицер запаса объяснил, почему боевики не продержатся и суток против ВСУ, Нацгвардии и Сил спецопераций

Любые депутаты из ОРДЛО в Раде не протянут и дня, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Президент Петр Порошенко прав, когда говорит, чтоможно провести только после выведения российских оккупационных войск с Донбасса и взятия границы под контроль украинских пограничников.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Дело в том, что террористы, захватившие восток нашей страны, не смогут продержаться и суток без поддержки российских оккупационных войск и финансовой и военной помощи из РФ", — рассказал волонтер.

"А как только российские войска покинут вместе со всеми "Градами", "Буками", "Буратинами" территорию нашей многострадальной Родины, Силы спецопераций, СБУ, Нацгвардия и ВСУ очень быстро арестуют, а в случае необходимости и ликвидируют любые незаконные вооруженные формирования, обеспечив мир и порядок, как это уже неоднократно было в деоккупированных Славянске, Мариуполе, Счастье, Северодонецке, Краматорске, Авдеевке, Торецке и т.д.", — говорит офицер запаса.

Комментируя вопрос, нельзя ли избрать в Верховную Раду по одному депутату от ОРДО и ОРЛО, Мирослав Гай заметил: "Это невозможно, президент четко дал понять, что выборы будут только после вывода всех оккупационных войск. А любые депутаты из ОРДЛО в Верховной Раде не протянут и суток".

"В Верховную Раду смогут зайти только депутаты из Донецкой и Луганской областей, украиноязычные, украинонаправленные, патриотически настроенные, избранные на свободных демократических прозрачных выборах, при полностью контролируемой украинскими властями и украинскими пограничниками границе на востоке страны. Нет таких юридических лиц или государств, как ОРДЛО, а соответственно, не может быть и депутатов", — подытожил Мирослав Гай.

Напомним, ранее офицер запаса рассказал, Почему у россиян после штурма Авдеевки "хреновое настроение".

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