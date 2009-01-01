Офицер запаса рассказал об упущенных Украиной возможностях для возвращения Донбасса

Славянск не могли зачистить несколько месяцев, хотя там было всего 50 наемников и бойцов спецназа, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

С началаУкраина допустила несколько стратегических ошибок и упустила возможности для прекращения вооруженного конфликта на востоке страны.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"К сожалению, после захода на Донбасс частных военных компаний, наемников и российских террористических войск говорить о возвращении Донбасса в краткосрочной или среднесрочной перспективе трудно. Военный путь привел бы к разрушениям городов и громадным потерям среди гражданского населения. Вспомните Славянск, который несколько месяцев не могли зачистить, при том, что там было всего 50 наемников и бойцов спецназа. И не потому, что не было сил, или спецназ РФ имел средства противовоздушной обороны и сбивал наши вертолеты и самолеты, а потому, что всеми силами пытались сохранить жизнь каждому гражданскому, за спинами которых уже традиционно скрывается российская армия. Ведь Путин не шутил, когда говорил, что их воины будут прятаться за спинами женщин и детей. Это одна из основных тактик КГБистского террористического режима", — говорит волонтер.

"Что касается стратегическим ошибок, по моему мнению, они есть, и, в первую очередь, это касается информационной и социальной политики в отношении оккупированных территорий. У нас до сих пор нет стратегического плана. Российские радио и ТВ-сигналы продолжают зомбировать наших граждан, донося лживую информацию. И хотя кое-где начали появляться украинские ретрансляторы и печатная пресса, этого микроскопически мало для возвращения умов людей и их раззомбирования. Чем больше людей будет оставаться на оккупированных территориях, тем сложнее нам будет проводить военные и антитеррористические операции на востоке страны. А для этого мы должны обеспечить жителей региона, выезжающих с оккупированных территорий, всем необходимым. Это до сих пор не сделано в полной мере; нет всеукраинской программы по предоставлению работы этим людям или жилья. Поэтому многие вынуждены возвращаться, даже под угрозой войны", — посетовал офицер запаса.

Комментируя вопрос, способна ли Украина самостоятельно, без международной поддержки, победить в этой войне, Мирослав Гай заметил: "Украинцы на многое способны. И побеждать способны также. Однако меня лично не устраивает победа любой ценой и любыми жертвами. Меня мало радует развал Российской Федерации, если при этом погибнут миллионы моих соотечественников или я сам. Воевать за страну надо, побеждать надо, но не идти на уступки врагу. Однако все это нужно делать с умом, взвешенно. Украина — не Россия, которая не считается с количеством жертв или погибших. Это доказал Афганистан, Чечня, Грузия, а сейчас — Авдеевка".

"Поэтому желательно набраться терпения и понять, что мы бежим не спринт, а марафон, и в этой войне выигрывает наиболее выносливый. И это должны быть мы", — подытожил десантник.

Напомним, ранее волонтер рассказал, почему ликвидация "Гиви" и "Моторолы", показала, что бандиты "республик" Донбасса уже никому не нужны.

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