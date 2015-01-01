Офицеров из РФ набирают в "командировку" на Донбасс: косят по болезни и семейным обстоятельствам

Руководство оккупационных сил занялось ротацией войск на востоке Украины.

"Командировочный" из России joinfo.ua

Руководство оккупационных войск на Донбассе активизировало меры по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1-го и 2-го "армейских корпусов" ДНР и ЛНР среди офицерского состава других военных округов России дляв зимне-весенний период 2017 года.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы.

Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам избежание командировок, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики массово бегут из "армии ЛНР" — 1000 человек отказались продлевать контракты.