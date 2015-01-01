Офицеров из РФ набирают в "командировку" на Донбасс: косят по болезни и семейным обстоятельствам

Руководство оккупационных сил занялось ротацией войск на востоке Украины.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы.
Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам избежание командировок, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики массово бегут из "армии ЛНР" — 1000 человек отказались продлевать контракты.