Оговорка по Фрейду. Кандидат в президенты России о войне на Донбассе

Россия уже участвует в конфликте на Донбассе, она должна признать "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Российские наемники на Донбассе, иллюстрация.

Поскольку Россия уже участвует в конфликте на Донбассе , она должна признать "независимость" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Такое заявление сделал российский политик кандидат в президенты РФ от "Коммунистической партии РФ" Павел Грудинин в интервью известному блогеру Юрию Дудю в программе "вДудь".

"Нельзя сказать, кто виноват в конфликте на Украине. Но поскольку уж мы там участвуем, то надо идти до конца — признавать "независимость самопровозглашенных республик", — заявил Павел Грудинин.

Кандидат в президенты РФ от КПРФ также вступился и за действующего главу Кремля, мол, Владимир Путин не может быть виноват в "всех бедах" России.

"Эти выборы нечестные, но я все равно иду на них, потому что за державу обидно. Сейчас революционная ситуация, народ уже не может терпеть и готов идти на выборы. Только выборами нужно менять, их нельзя игнорировать. Я клянусь своими детьми, я не в сговоре ни с Госдепом, ни с Кремлем", — сказал политик.

Он также прокомментировал вопрос о показе фильма "Сталин".

По мнению политика, Иосиф Сталин был замечательным человеком и лучшим лидером за последние 100 лет. Он, по словам Грудинина, много сделал для России: "поднял экономику, образование, восстановил страну после войны".

"А комедия о Сталине — издевательство над историей. И вообще, сколько можно посыпать голову пеплом, хватит о Сталине. В Советском Союзе было очень хорошо, было общество справедливости, нас уважали в мире",— вспомнил представитель коммунистов.

Напомним, ранее военный журналист Владислав Селезнев заявил, что на Донбассе погибли сотни кадровых российских офицеров.

Все мировое сообщество знает, что на всех руководящих должностях, начиная от уровня командира роты и выше, находятся российские профессиональные военнослужащие. "Они там есть". И они были там с самого начала агрессии России против нашей страны.