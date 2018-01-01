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"Огромные раны". Тука сказал, сколько может занять развитие устойчивого мира на Донбассе

Сегодня, 09:45

На заживление психологических травм нужны годы, отметил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Георгий Тука
На Донбассе развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, полагает Георгий Тука
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что на Донбассе развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями.

Наша страна получила "огромные раны", рассказал он в эфире "5 канала".

По словам чиновника, "в восприятии подавляющего большинства граждан мир — это прекращение огня, а есть такое более профессиональное понятие, как устойчивый мир".

"И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны. Прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры", — отметил он.

Тука подчеркнул, что также "речь не о человеческих потерях". "Погиб один человек, а сколько вокруг него людей получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы", — объяснил замминистра.

Ранее Георгий Тука выразил мнение, что главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль Украины является позиция Российской Федерации, а вариантом преодоления такого препятствия является усиление международного давления на РФ.

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Георгий Тука, Донбасс, устойчивый мир, мир
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