Сегодня, 12:41 RSS

Охота на ведьм. Охранка ДНР массово задерживает местных жителей — родню командования ВСУ

Сегодня, 11:21

ГРУшники на Донбассе маскируются под донских казаков.

казаки
Ряженые "казаки" sprotyv.info
На оккупированных территориях ужесточен контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержании граждан, а также поиском со стороны МГБ ДНР среди местных жителей лиц, имеющих родственные связи с представителями командного состава ВС Украины.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует в качества прикрытия для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского".

Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований ДНР и ЛНР и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений", добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что, неделей ранее руководство МГБ ДНР отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВСУ с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории.

фото: sprotyv.info

Теги:  
ГУР, разведка, охранка ДНР, контртеррор, ГРУ, казаки
ПО МАТЕРИАЛАМ: