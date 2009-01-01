Охранка ДНР и полицаи "борются с укрДРГ": ловят жителей Донецка и отпускают за 200 долларов

Рейды проводятся в местах и заведениях общественного отдыха.

Полицаи ДНР Reuters

в период с 2-го по 5-е сентября, преимущественно в ночное время, полицаи из МВД и охранка МГБ провели около 300 рейдов (места и заведения общественного отдыха).

"Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, мероприятия проводили под легендой "борьбы с украинским диверсантами". Задержаны 579 человек (из них 373, по состоянию на утро 6-го сентября были отпущены из районных отделов "полиции", еще две сотни — остаются под стражей).

При этом, например, в Куйбышевском районном отделе "полиции" ДНР такса за освобождение составляет 200 долларов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР и полицаи зачищают Горловку от сторонников Безлера.