Охранка ДНР и полицаи "борются с укрДРГ": ловят жителей Донецка и отпускают за 200 долларов

Рейды проводятся в местах и заведениях общественного отдыха.
"Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, мероприятия проводили под легендой "борьбы с украинским диверсантами". Задержаны 579 человек (из них 373, по состоянию на утро 6-го сентября были отпущены из районных отделов "полиции", еще две сотни — остаются под стражей).
При этом, например, в Куйбышевском районном отделе "полиции" ДНР такса за освобождение составляет 200 долларов, добавил координатор "Информсопротивления".
Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР и полицаи зачищают Горловку от сторонников Безлера.