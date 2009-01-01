Охранка ДНР и полицаи зачищают Горловку от сторонников Безлера

Идут задержания местных бизнесменов, оказывавших "Бесу" финансовую помощь с весны 2014 года.

Игорь Безлер фото: zn.ua В оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Горловке незаконное "министерство госбезопасности" и "полиция" ДНР проводят массовые задержания местных "общественных деятелей" и др. лиц, имевших связи с экс-главарем "народного ополчения Донбасса" в Горловке Игорем Безлером (позывной "Бес").

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, охранка и полицаи задерживают местных бизнесменов, оказывавших "Бесу" финансовую помощь с весны 2014 года. Дела задержанных ведет "прокуратура" ДНР.

А тем временем в Макеевке (пос. Ханженково, Советский р-н города) в районе гастронома произошёл взрыв. Взорвался мусорный бак на заднем дворе магазина, контужен находившийся рядом местный житель. Охранка ДНР уже поспешила заявить о "диверсии украинской ДРГ", усилены блокпосты и контроль на них, а в районе взрыва наблюдаются многочисленные патрули боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о разборках между бывшим и нынешним главарями ДНР, о том, как Безлер потроллил Захарченко рассказом о том, что "глава республики" получил от боевиков "плетью по с**ке".