Охранка ДНР ловит "украинских шпионов", а пропаганда пугает "наступлением" ВСУ

МГБ усилило контрразведывательные мероприятия на КПВВ.

КПП под контролем боевиков Reuters

усилило информационно-психологическую кампанию, в ходе которой навязывает устойчивые антиукраинские настроения населению оккупированных территорий.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на сайте информационно-аналитического центра СНБО.

По данным украинской разведки, центр информационного противоборства 8-й армии Южного военного округа и информационно-пропагандистские подразделения 1-го "армейского корпуса" ДНР среди местных жителей и военнослужащих оккупационных войск интенсивно распространяют информация о возможном "наступление" Вооруженных Сил Украины.

В то же время, по указанию кураторов ФСБ РФ, руководство незаконного "министерства госбезопасности" ДНР с 9 октября усилило контрразведывательные мероприятия на контрольных пунктах въезда/выезда.

На дополнительно установленных постах у граждан тщательно проверяют документы, личные вещи, мобильные средства связи и компьютерные носители информации.

В результате таких мероприятий значительно увеличилось количество случаев необоснованного задержания граждан и обвинения их в т.н. "шпионской деятельности", добавили в ГУР МОУ.

Напомним, неделей ранее "Главред" сообщал, что боевики опасаются ВСУ и готовятся к затяжной войне: роют окопы и "закатываются" в бетон.