Охранка ЛНР готовит провокации против сотрудников миссии ОБСЕ в Луганске и Станице

Главари "республики" уже подняли информационную шумиху, пишет Дмитрий Снегирев.

Наблюдатели ОБСЕ, илюстрация OSCE/Evgeniy Maloletka

По информации местных источников аналитического отдела, 7 марта в Луганске и в районе Станицы Луганской сотрудники незаконного "министерства государственной безопасности" ЛНР под видом украинских диверсионно-разведывательных групп планируют устроить ряд провокационных актов против членов мониторинговой миссии ОБСЕ. По сообщениям непосредственно с места событий, в Луганске проведение акций силового характера запланировано в районе отеля "Славянский", по адресу: ул. Первая Славянская, 2.

В районе Станицы Луганской во время мониторинга запланированного на 7 марта разведения противоборствующих сторон, согласно предварительным договоренностям Трехсторонней контактной группы по прекращению огня, спецслужбы "республики" планируют обстрелять места пребывания наблюдателей ОБСЕ из стрелкового оружия и минометов.

Обращает на себя внимание тот факт, что 5 марта пресс-служба "народной милиции ЛНР" обнародовала заявление о возможных провокациях со стороны ВСУ в местах разведения противоборствующих сил в районе Станицы Луганской.

"В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ одновременно с проведением занятий с корректировщиками, зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата, который проводит разведку на линии соприкосновения данной бригады. Можно сделать вывод, что на данном направлении командованием ВСУ планируется проведение преступных провокационных обстрелов с применением как артиллерии, так и минометов накануне разведения сил в районе населенного пункта Станица Луганская", — говорится в сообщении пресс-службы незаконной "народной милиции" ЛНР.

Примечательно, что подготовка к провокациям спецслужб боевиков происходит на фоне соответствующих заявлений содержания со стороны главарей "республики".

17 февраля главарь боевиков ЛНР Игорь Плотницкий на встрече с первым замом главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом заявил, что "республики" не устраивает однобокая оценка конфликта на Донбассе со стороны представителей СММ ОБСЕ. По словам Плотницкого, ЛНР и ДНР восстановят доверие к Специальной мониторинговой миссии только когда наблюдатели начнут давать объективные оценки "преступлений" ВСУ в "республиках". 5 марта на брифинге в Луганске уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что украинская сторона фактически отказалась от запланированного на 7 марта разведения сил в районе Станицы Луганской. По мнению Дейнего, в своих отчетах представители СММ ОБСЕ упоминают "абсолютно эфемерные вещи" об обстрелах на Донбассе. "То, что упоминается в ежедневных отчетах ОБСЕ — это абсолютно эфемерные вещи", — сказал он.

По информации аналитотдела ОИ "Права справа", запланированные спецслужбами ЛНР провокации имеют целью обвинить украинскую сторону в блокировании процесса разведения сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской, который должен состояться 7 марта.

Напомню, 1 марта в Минске состоялось заседание Контактной группы, на которой участники переговорного процесса договорились о разведении 7 марта противоборствующих сил и военной техники на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Дмитрий Снегирев