Охранка зажала гайки "морпехам" ДНР и не пускает в Новоазовск

В городе увеличено количество патрулей, особенно в "комендантский час".

"Морпехи" ДНР kp.ru

Несмотря на осложнение обстановки на приморском направлении, где боевики ведут массированные обстрелы сил АТО с применением миномётов и ствольной артиллерии 122-мм и 152-мм, самим террористам, сосредоточенным, резко закрутили гайки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Новоазовске сотрудники "полиции" и МГБ ДНР усилили контрразведывательный режим на въезде в город со стороны Безыменное—Самсоново.

В город не пропускают даже боевиков дислоцированного в Новоазовском районе "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты ДНР" (только по специальным разрешениям).

В самом городе увеличено количество патрулей, особенно в "комендантский час". Новоазовский отдел "полиции" ДНР переведен на усиленный режим несения службы, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем силам АТО удалось продвинуться вперед и занять лесопосадку, которая несколько раз переходила из рук в руки.