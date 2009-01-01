Сегодня, 19:30 RSS

Охранка зажала гайки "морпехам" ДНР и не пускает в Новоазовск

Сегодня, 18:36

В городе увеличено количество патрулей, особенно в "комендантский час".

флотилия ДНР 05
"Морпехи" ДНР kp.ru
Несмотря на осложнение обстановки на приморском направлении, где боевики ведут  массированные обстрелы сил АТО с применением миномётов и ствольной артиллерии 122-мм и 152-мм, самим террористам, сосредоточенным на дальних подступах к Мариуполю, резко закрутили гайки.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Новоазовске сотрудники "полиции" и МГБ ДНР усилили контрразведывательный режим на въезде в город со стороны Безыменное—Самсоново.

В город не пропускают даже боевиков дислоцированного в Новоазовском районе "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты ДНР" (только по специальным разрешениям).

В самом городе увеличено количество патрулей, особенно в "комендантский час". Новоазовский отдел "полиции" ДНР переведен на усиленный режим несения службы,  добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем силам АТО удалось продвинуться вперед и занять лесопосадку, которая несколько раз переходила из рук в руки. 

Теги:  
Тымчук, Информсопротивление, Мариуполь, Новоазовск, морпехи ДНР, охранка ДНР, Безыменное, Самсоново
ПО МАТЕРИАЛАМ: