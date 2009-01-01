Оккупацией Крыма Москва окончательно разрушила украинские-российские отношения — политолог

Как только эти территории вернутся в Украину, все коллаборационисты уйдут с оккупантами, говорит Владимир Цибулько

Владимир Цибулько Главред

Несмотря на то, что российские СМИ пытаются окончательно рассорить россиян и украинцев (что особенно ярко проявилось, когда кремлевская пропаганда истерично реагировала на некоторые нелицеприятные высказывания украинцев по поводу), обвинять украинцев в негуманности нет оснований.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Речь идет о гибели военных людей. Ведь Ансамбль Александрова — это подразделение российского министерства обороны. А их агитпроп является прямым оправданием преступных действий Кремля. Поэтому они являются солдатами Кремля, и поэтому их гибель была воспринята как смерть войск агрессора", — напомнил политический эксперт.

"Гуманизировать здесь нечего, потому что это войска агрессора. И, кстати, украинцы злорадствовали гораздо меньше, чем россияне, когда погиб МН17 — "долеталась птичка". Российское телевидение украинцев иначе как "фашистами" и "укронацистамы" не называет. Поэтому нынешняя реакция украинцев является прямым следствием тех действий по дегуманизации образа украинцев, который устроила российская пропаганда", — считает Цибулько.

"Оккупацией Крыма Россия окончательно разрушила украинские-российские отношения. Если вы этого не чувствуете, вам стоит поехать хотя бы на месяц на передовую, пожить среди украинских бойцов, или же наведаться в госпиталь, ближайший к линии разграничения. Все упреки в негуманности украинцев тогда сразу исчезнут", — говорит политический эксперт.

Комментируя вопрос о позиции по решению проблемы Донбасса, Владимир Цибулько заметил: "Ситуация не зашла так далеко, чтобы этот регион (как и Крым) не смог вернуться в Украину. Это оккупированные территории, и под дулом оккупанта местное население вынуждено танцевать те танцы, которые диктует оккупант".

"Как только эти территории вернутся в Украину, все коллаборационисты быстро уйдут вместе с оккупантом. А население украинизируется течение года. Я думаю, там не будет проблем ни с украинским руководством, ни с кино, ни с прессой", — подытожил политолог.

Напомним, ранее политолог назвал России 10 условий для налаживания отношений с Украиной.

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