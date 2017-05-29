Оккупационная помойка. Блогер объяснил, почему Крым ждет "медленная смерть"

Рабинович сравнил Крым с Северным Кипром, который аннексировала Турция.

Крым ждет «медленная смерть», считает Рабинович ru.krymr.com

Из-за российской оккупации Крым не сможет стать популярным туристическим направлением , что, в конечном итоге, приведет к плачевным последствиям.

Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович в колонке на "Апострофе".

"Крым является оккупационной помойкой, а не туристическим направлением. Все это медленно, медленно, медленно, но верно будет подыхать своей естественной смертью", — считает Рабинович.

Блогер сравнивает Крым с Северным Кипром, который аннексировала Турция. По его словам, и там, и там, ситуация с туризмом складывается не лучшим образом.

При этом Рабинович отмечает, если оккупация полуострова будет продолжаться и дальше, ситуация в Крыму будет ухудшаться в геометрической прогрессии.

Напомним, ранее экс-советник Путина рассказал, когда Крым вернется в состав Украины.